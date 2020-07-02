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父將1歲兒放在車內安全座椅 未綁緊致兒被安全帶勒死
台中市1歲1個月大的賴姓男童，今年3月間因睡前哭，賴父為安撫兒子，為使兒子儘快入睡，即循往例將兒子獨留在住處庭院休旅車內的安全椅上睡覺，未將安全座椅上的安全帶綁緊固定，賴童醒後，因扭動身體致安全座椅往前傾斜，頸部遭安全座椅上的安全帶勒住致死，涉嫌過失致死，檢察官今天將賴父予以緩起訴處分。
檢察官審酌，賴父犯（32歲）後坦承犯行，且妻子及其他家屬願意原諒他，足認賴父因一時失慮致罹刑章，經此司法程序後應知所警惕，對於公共利益的維護無礙，遂予以緩起訴處分。
起訴書指出，賴父於3月10日晚間8時30分，見兒子於睡前哭鬧，為安撫兒子，使兒子可儘快入睡，循往例先將兒子帶至停放在住處庭院的休旅車上，並將兒子放在右前座椅子上的嬰兒安全座椅內，再將安全帶綁好，賴父則在旁的駕駛座上陪伴兒子。
不久後，賴父見兒子已入睡，決定先自行進屋，但離去前，未將安全椅以車上的座椅安全帶綁緊，也未以其他方式將安全椅固定，使其不致因兒子扭動身體而滑動，隨即進屋，並將兒子已入睡告訴妻子。
但賴童年僅1歲1個月大，完全無自主照顧，賴父未注意於此，未委由其他家人照顧兒子，也未密集前往車上看兒子的狀況，而獨留兒子在車內安全座椅上睡覺。
賴姓男童醒後，因扭動身體而致未固定的安全座椅往前傾斜，致頸部遭安全座上的安全帶勒住及壓迫，因而造成賴童呼吸衰竭，缺氧性腦病變。當晚9時40分，賴父發現後，緊急將兒子送醫急救後不治死亡。
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