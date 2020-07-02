酒駕吊照上路被撞露餡 辯妻開的想免繳9000元

基隆市吳姓男子開車上路，停路邊時被機車撞上。警方處理時得告吳的駕照因酒駕吊銷，舉發無照駕駛。吳事後辯稱，車子其實是他太太開的，訴請撤銷處分。處理警員證稱，當時吳妻根本不在場。法官認為，吳為卸責才改變說詞，駁回告訴，得繳9000元罰款。全案可上訴。

判決指出，吳男去年6月25日駕車與機車發生車禍，當時他的駕照已被吊銷，警方舉發無照駕駛，基隆監理站查明屬實，裁罰9000元。

吳男不服，具狀提起行政訴訟，指案發時車上沒人，處於熄火狀態，遭路過機車撞擊。他因在附近上班，才出面協助員警完成筆錄。吳男還說，當天車子是他的妻子駕駛，事後騎士說會理賠，他才在筆錄簽名，警方舉發他無照駕駛與事實不符，聲明原處分撤銷。

基隆監理站答辯，吳男2017年9月28日因酒駕被吊銷駕照，吳在警詢時，自稱駕車起步時與行駛於機車道機車發生車禍，足見確實無照駕駛，聲明駁回告訴。

法官指出，吳在警詢時自承，駕車從麥金路旁空地準備進入車道，剛起步時發現輪子有問題，停車並打警示燈後下車查看。機車此時突然駛來，碰撞他的車的左前角。處理事故的陳姓警員則證稱，當時吳的妻子根本不在場。

法官認為，吳男主張案發時車子是妻子駕駛，與警詢陳述大相逕庭，相互矛盾。況且倘若是妻子駕車，按常理吳應會在第一時間告知警員，而非被舉發無照駕駛才變更說法，抗辯顯為卸責之詞無可採信，認定吳確有無照駕駛行為，駁回告訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康