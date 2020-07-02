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車友龜速抗議回堵1公里 男口出三字經情可憫恕罰500元

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

高姓男子1年多前駕駛轎車，行經台南市龍崎區市道182線公路，不滿鄭姓少年及車友等駕駛機車，響應網路上「乖寶寶不鑽道」活動，以併排時速30至40公里低速行駛，造成後方車輛回堵約1公里，與車友口角爭執，在路旁公然以三字經辱罵車友而挨告，台南地院參酌案發情節，認他情可憫恕減輕其刑，處罰金500元，可上訴。

台南地院認為，高是因車友不滿龍崎區市道182線公路限速僅時速50公里，響應網路上「乖寶寶不鑽道」活動，故意以時速30至40公里的緩慢速度併排騎駛及不讓路方式，令後方車流回堵約1公里，後方車輛乘客均苦不堪言，車友想以此方式喚起政府及用路人重視此問題，受堵車所苦的高受此刺激才出言不遜。

院方參酌，高犯後始終坦承犯行，並參酌其犯罪情節，認惡性並非嚴重，尚可憫恕，倘處以法定最輕刑度，仍然過苛，而有情輕法重情事，在客觀上足以引起一般人的同情，因此，依刑法第59條規定減輕其刑。

台南地院審酌，高為智識成熟，縱因行車糾紛而與告訴人發生爭執，仍應互相尊重，並以和平理性方式解決問題，惟高竟無視他人人格尊嚴，在不特定多數人得共見共聞路邊，以三字經辱罵告訴人而有損其名譽，並不應該。

兼衡他因告訴人及車友以堵車方式抗議限速問題而受刺激，及尚未與告訴人達成和解，並考量高始終坦承犯行的犯後態度等情狀，量處罰金500元。

高姓男子駕駛轎車與機車車友口角爭執，在路旁公然以三字經辱罵車友而挨告台南地院參酌案發情節，認他情可憫恕減輕其刑，處罰金500元，可上訴。圖／本報資料照
高姓男子駕駛轎車與機車車友口角爭執，在路旁公然以三字經辱罵車友而挨告台南地院參酌案發情節，認他情可憫恕減輕其刑，處罰金500元，可上訴。圖／本報資料照

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