40度變造吐痰影片詐檢舉獎金 上訴減成1年6月刑

男子劉笠民利用影片編輯軟體和「口水.png」等素材後變造成民眾吐痰的影片，再向新北市環保局檢舉，承辦人誤以為被檢舉人真的隨地吐痰，除發1萬1520元檢舉獎金給劉，也處「違規人」罰鍰。新北地院依40個行使變造準私文書罪判劉2年徒刑，得易科罰金。劉上訴，高等法院改認定是詐欺取財，判1年6月得易科罰金之刑，沒收不法所得定讞。

新北市環保局2016年推出檢舉隨地吐痰專案，檢舉1件可得獎金288元。劉笠民在當年1到4月間頻繁檢舉，但後來被檢舉人申訴，稽查人員調閱其他監視器發現劉提供的檢舉影片有變造情事，報案處理。檢、調搜索，在劉的電腦剪輯軟體中發現「口水」、「香菸」檔案，而後製的影片都有加入「口水」檔，依偽造文書罪嫌起訴。

多名被檢舉人在偵查期間作證。汪姓被檢舉人表示，騎車從來不吐痰；林姓證人說被拍到的動作不像吐痰，如果真的吐了會吐到衣服，他的頭也沒有朝地板，只是要超車。

法務部調查局鑑定，「口水」檔案其實是數張圖片堆疊而成動畫圖片，後製影片中的口水不但從出現到完全消失的時間一致，解析度、弧度和角度也大致相同，更重要的是，使用這個檔案後，在影片後台處理程序會產生一組獨一無二、如同身分證字號的編碼，這組編碼在二個不同影片中出現，顯見影片有假。

劉上訴時不否認被指控的檢舉的影片都是他拍的，但否認偽造文書，辯稱「我拍攝後沒有再後製編輯影片，『Adobe Premiere Pro CS6』無法再修改或再製任何格式的圖片」、「我電腦裡面有『口水.png』的檔案是因為拍攝後要把所需要的秒數剪下來，但軟體沒有標記的功能，所以我就在網路上下載雙色格紋的檔案做為標籤，那是我應用檢舉吐痰使用的標籤，是在網路上隨便抓的背景圖」。

高院依據各項證據，認定劉笠民確實後製被檢舉人違規吐痰的影片，再上傳至檢舉系統檢舉，致使環保局承辦人陷於錯誤而發給檢舉獎金。因40次檢舉行為的時間、對象都不同，犯意各別，應分論併罰。