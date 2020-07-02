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練拳 「禁招」傷師兄判賠

聯合報 / 記者陳俊智／新北報導

學習八極拳的張姓男子禁招「斧刃腿」踹斷師兄小腿，新北地院昨判張男賠卅三萬餘元， 圖／聯合報系資料照片
學習八極拳的張姓男子禁招「斧刃腿」踹斷師兄小腿，新北地院昨判張男賠卅三萬餘元， 圖／聯合報系資料照片

學習八極拳的張姓男子與林姓師兄對練，以禁招「斧刃腿」踹斷師兄小腿，刑事部分，台灣高等法院傷害罪判張六月徒刑、可易科罰金定讞，民事部分，新北地院昨判張男賠卅三萬餘元，可上訴。

「斧刃腿」是針對關節要害的招式，多數習武社團禁用此招術。林男和張男是新莊某武術社團同門師兄弟，二○一七年二月十一日晚間九時社團下課後，二人留在新莊體育場司令台對練三場，三場都是林壓制住張。

林指控，社團規定要留手留力，對練當下也心想張是師弟，要保護他、不讓他受傷，所以壓制後就沒再出力；一般對練到這種狀況，雙方就該收手了，但在第三場快結束收招時，張突出腳踢中他的左腿，當場腿斷倒地。事發後張跑開，反見其他師弟上前關心。

法院審理時，張堅稱當時是林準備摔技，他急於掙脫，否認踢人；但同門師兄弟證稱看到張出腳，還說他是「整個踢下去」，社團教練看過其他人演示後，證稱張所使用的是禁招「斧刃腿」。

刑事部分，法官以張態度惡劣，依傷害罪判刑六月，得易科罰金十八萬元定讞。

附帶民事賠償部分，林主張受傷住院休養期間無法工作，也無法順利取得博士學位，要求賠償八十二萬餘元；張除否認使用禁招，並稱武術對練本就存在風險，認為對方求償金額過高。

法院認定林傷勢確實是張男使用「斧刃腿」踢擊造成，審酌侵權情節和雙方經濟狀況，判賠卅三萬九五五八元。

傷害罪 台灣高等法院 新北

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