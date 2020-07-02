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陳隆翔公布約詢譯文 監委「不解決 就是逼我們彈劾」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中報導

檢察官陳隆翔昨天將當天監委約詢過程的錄音譯文張貼在檢察官論壇。 圖／聯合報系資料照片
檢察官陳隆翔昨天將當天監委約詢過程的錄音譯文張貼在檢察官論壇。 圖／聯合報系資料照片

台中地檢署檢察官陳隆翔因辦曲棍球案被彈劾，司法院職務法庭前天以無重大違失判「不受懲戒」，陳被監委約詢譯文內容昨天曝光，對話中監委高涌誠對陳說：「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」。

相關對話內容引起檢察體系議論，有檢察官質疑，從譯文內容看來，高涌誠與蔡崇義兩人為何還能連任監委？也有檢察官問：誰來彈劾濫權的監委？

檢察官陳隆翔因偵辦民進黨前立委段宜康指控的曲棍球協會侵占公款案，對段宜康指控的國民黨立委林滄敏做不起訴處分，二○一八年九月十日被監委高涌誠、蔡崇義約詢，陳隆翔在獲職務法庭判不受懲戒後，昨將當天監委約詢過程的錄音譯文張貼在檢察官論壇。

譯文中，高涌誠對陳隆翔說，「這個案子不是我們自己吃飽太閒要去查的啦，你覺得段宜康段委員不會來嗎？」還笑著說，「段宜康段委員他就來了嘛，你說我們能夠說案子，噎，案子沒問題，檢察官處理得都很好，然後案子就踢掉，你覺得可以嗎？」

高也對陳說，「檢察官犯職務上面的錯誤，你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」。

譯文中，蔡崇義曾說，「陳檢我也老實告訴你，我真的沒有看卷，因為他也是臨時找我的，我也是剛才才看起訴書，我一看、一翻，我說這麼漏洞那麼多」。

對於陳隆翔解釋實務上很多簽結的案件，並沒有傳被告。蔡崇義隨即說，他在台南高分院廿幾年，縣市長被起訴的是一堆…幾乎所有的縣市長都到法院來過，理由很簡單，不管他是不是政治案件，對辦案的人員一樣的心態，就這樣。高接著說：「我說平常心的意思就是這樣子」。

記者昨晚致電高涌誠欲詢問其回應，但至截稿前均未獲回應。高涌誠此次不但是獲提名連任的監委，也是即將成立的人權委員會委員之一。

檢察官 段宜康 監察院 彈劾案

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