去她家同修變成賴在她家 被趕竟還勒索35萬遭判刑

邱姓女子經人介紹到秦女住處禪修，最後「賴」在秦家，造成秦家人的困擾。邱女後來被拒絕到秦家禪修，竟揚言想殺人，要找秦女開刀，要求秦女給她35萬元「恩恩怨怨就此一筆勾銷」。基隆地院審結，依恐嚇、恐嚇取財未遂罪判應執行6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，邱女經他人介紹，2018年1月6日起每周日到秦女基隆市住處禪修。邱女屢次在禪修後，執意留宿秦家，造成秦女及家人困擾，秦便拒絕邱女再到家中禪修。

邱女心生不滿，2018年7月30日傳訊息給秦女「我還沒綁架妳的人內」，令秦心生畏懼。同年9月13日再傳訊「我現在很想殺人唷，要我找妳開刀嗎……反正我不爽就會拿妳開刀」，使秦擔心安全受危害。

同年10月16日，邱女傳訊給秦女，為了兩家和諧，要求秦女支付35萬和解金，「這不過份吧，妳不會嫌貴吧」、「妳曾經也開過麵包店，應該也存了不少」、「只要還清，我跟妳的恩恩怨怨就此一筆勾銷」。

警方接獲秦女報案，通知邱女製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵結，依恐嚇取財等罪嫌將邱女起訴。

法院開庭時，邱女坦承曾到秦女住處禪修及傳送簡訊給秦女情事，但否認有恐嚇危害安全及恐嚇取財犯行，辯稱因父親生病心情不好，講話比較心直口快，才會向對方要35萬，事後有道歉。

秦女證稱，她沒有欠邱女錢，從認識邱女到共修期間，邱女吃、喝、拉、撒完全免費，竟又向她勒索35萬元。邱女一直打電話騷擾她，也曾來她家，她不開門，竟說要綁架她的家人，又要殺她，當然會害怕。