王文洋兒子提告學長 北院21日開庭

宏仁集團總裁王文洋兒子王銓勵懷疑郭姓學長涉變更他的臉書及電子郵件密碼，提起告訴。台北地方法院日前開庭調解，2人未到，法官訂於7月21日再次開庭。

王文洋曾質疑呂安妮阻礙他與他們所生的兒子王銓勵見面，控告呂安妮涉妨害自由及侵害兒子受教權；北檢偵辦後認為罪證不足，民國107年間將呂安妮不起訴。

王銓勵於去年1月間發現自己的臉書及電子郵件帳號無法使用，懷疑遭到盜用提告，檢方查出是郭男所為，今年4月間依妨害電腦使用罪嫌起訴郭男。

台北地方法院6月4日召開調解庭，郭男人在國外，由家屬代為出庭，王銓勵則委由律師遞狀陳述意見。法院諭知將於7月21日再次開庭。