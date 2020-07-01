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中文系內鬨男教授辱2系主任 官司戰最後他皆輸

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

南部一間國立大學中文系疑因系務管理爆內鬨，劉姓教授前年起涉連續寄電子郵件辱罵簡姓前系主任「碩鼠」等不堪言論，楊姓女教授接系主任後，他也辱她「兩面人」等語，使2人氣得提告。劉姓教授被判拘役115日、民事應賠12萬確定，劉雖也反擊，自訴楊姓系主任加重誹謗罪，不過高雄高分院判楊無罪確定。

全案由於楊姓系主任2018年3月間受訪指控，劉姓教授2月底突闖她的辦公室撥水，害她全身溼透、資料也浸水，才讓系內紛擾鬧上新聞版面，楊也與前系主任簡姓教授一起對劉提出刑事告訴，以及民事求償。

判決指出，劉姓教授前年1至2月共寄24封電子郵件，辱簡姓前系主任「碩鼠猶有鼠格，猶勝人無人格」、「婊無情，賊無義，客兄無志氣」、「痟貪鑽雞籠」等語，之後也寄8封電郵信罵楊姓系主任「兩面人」、「使壞、亂政」等，收件者包括校長、文學院長等20幾人，他還另在臉書貼文罵楊「說謊成性」。

劉姓教授辯電郵內容可受公評，沒涉及侮辱，高雄高分院認為已屬人身攻擊，依公然侮辱罪，共處拘役115日，得易科罰金11萬5000元確定。民事部分，簡姓前主任及楊姓主任分別求償120萬元、40萬元，高雄地院判賠8萬元、4萬元，此案也已撤回上訴確定。

劉姓教授也向法院自訴楊姓系主任妨害名譽，包括楊發的電子郵件、接受媒體訪問、臉書貼文的內容等，涉對他加重誹謗、公然侮辱罪嫌。

一審認定，楊姓系主任指劉姓教授「整天喊要捐款本系，實際上卻兩手空空只有口水逞兇」涉誹謗，判楊有罪。 不過上訴後，二審合議庭發現楊發電郵之前，劉確實答應系上的刊物經費不會有問題，但實際上也沒經費奧援，改判全案無罪。

某國立大學中文系劉姓教授與前後任系主任有糾紛，除寄發辱罵電郵外，還闖楊姓系主任辦公室潑水，圖為楊遭潑水的情形。記者林伯驊／翻攝
某國立大學中文系劉姓教授與前後任系主任有糾紛，除寄發辱罵電郵外，還闖楊姓系主任辦公室潑水，圖為楊遭潑水的情形。記者林伯驊／翻攝

公然侮辱 捐款 妨害名譽

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