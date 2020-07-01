玉井佛堂縱火釀7死 凶嫌冷血：「達成目的就好」

21歲男子曾文彥去年底故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑，台南地院委託成大、嘉南療養院已完成精神鑑定，惟報告尚未出爐，「只要達成目的就好」他不帶感情說，死幾條人命跟他無關。

曾文彥縱火殺人案今天下午再次召開準備庭，他因傷坐輪椅出庭，3名辯護律師要求院方調取曾在學、就醫、入監紀錄及勞保局就業紀錄等資料，一方面提供鑑定機關，另方面也做為院方量刑參考。曾本人尚未閱覽，「閱覽後再表示意見」。

曾文彥5月底已完成精神鑑定，嘉南療養院報告已完成，成大醫院部分正由鑑定團隊撰寫報告當中。他不滿說，嘉南療養院很快就做出來了，成大醫院卻做不出來；法官表示，已向成大醫院查詢進度，一旦出來後，會盡快讓被告表示意見。

法官也就延長羈押與否，詢問曾及辯護人意見，曾等人都說「沒意見」，檢方則認為，有延長羈押的必要。檢方也提出放火、殺人及殺人未遂等罪嫌起訴罪名，與相關補充內容。