影／查帳惹議 大昌證券監察人拉布條抗議 今速遭解任

大昌證券監察人黃炳嘉今年5月底至大昌證券查帳，竟遭要求簽下不合法的保密切結書，否則就不提供任何帳務資料的方式妨礙查帳，指控大昌董事長莊輝耀違法，今天率人至板橋區大昌證券總公司拉布條抗議。大昌 證券監察人陳佳沁今天下午召開股東臨時會，解任黃炳嘉的監察人職務，並呼籲黃懸崖勒馬，勿再藉機生端詆毀大昌商譽及董事長名譽。

黃炳嘉今發聲明表示，他不承認大昌證券108年度財務報告的情況下，大昌董事長莊輝耀仍將偽造的「監察人審查報告書」編載於109年度的股東常會議事手冊中，經他於109年5月30日的股東常會中當場表示異議，莊輝耀竟指示楊姓代理主席不處理，導致不法的審查報告存在於股東會議事資料中，明顯涉及偽造文書，已正式向新北地檢署提出偽造文書告訴。