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影／查帳惹議 大昌證券監察人拉布條抗議 今速遭解任
大昌證券監察人黃炳嘉今年5月底至大昌證券查帳，竟遭要求簽下不合法的保密切結書，否則就不提供任何帳務資料的方式妨礙查帳，指控大昌董事長莊輝耀違法，今天率人至板橋區大昌證券總公司拉布條抗議。大昌 證券監察人陳佳沁今天下午召開股東臨時會，解任黃炳嘉的監察人職務，並呼籲黃懸崖勒馬，勿再藉機生端詆毀大昌商譽及董事長名譽。
黃炳嘉今發聲明表示，他不承認大昌證券108年度財務報告的情況下，大昌董事長莊輝耀仍將偽造的「監察人審查報告書」編載於109年度的股東常會議事手冊中，經他於109年5月30日的股東常會中當場表示異議，莊輝耀竟指示楊姓代理主席不處理，導致不法的審查報告存在於股東會議事資料中，明顯涉及偽造文書，已正式向新北地檢署提出偽造文書告訴。
大昌證券表示，已在今日下午2時30分召開股東臨時會，會中通過監察人黃炳嘉解任案，並完成補選一席董事，由聚智國際開發股份有限公司代表人楊錦花當選。大昌證券聲明指出，絕大多數股東對於監察人黃炳嘉屢屢散佈與客觀事實不符指述詆毀公司及董事長等節，完全無法認同，呼籲黃炳嘉懸崖勒馬。
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