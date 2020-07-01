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外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

詐騙集團近2千萬元購入 藍寶堅尼455萬元拍出

中央社 / 彰化縣1日電

法務部行政執行署彰化分署今天拍賣一輛詐騙集團用新台幣1900萬元現金購入的藍寶堅尼跑車「小牛」，最後以455萬元拍出；據了解，高價跑車中古折價大，得標人不算撿到便宜。

彰化檢警民國100年破獲曾男組成的詐騙集團，其中犯嫌將詐得人民幣在澳門賭場換成籌碼，再換成港幣後，藉地下匯兌換成新台幣，成員拿出現金1900萬元購入藍寶堅尼跑車，及400萬元購買賓士休旅車，全案日前三審定讞，藍寶堅尼跑車和賓士休旅車遭拍賣。

法務部行政執行署彰化分署今天在花壇鄉的贓物庫舉辦拍賣會，出席搶標民眾踴躍，約有150人參加競標，創彰化分署歷年最踴躍紀錄，由於天氣炎熱，現場還提供台灣芯茶、芯茶咖啡、芯茶奶茶供民眾飲用。

彰化分署表示，詐騙集團用詐騙所得1900萬元購入的藍寶堅尼跑車「小牛」，行駛里程數只有2萬4000多公里，今天以455萬元拍出，賓士休旅車則以77萬元拍出，另一輛機車則是4萬8000元拍出。

藍寶堅尼跑車「小牛」拍賣時壓軸登場，參與競標者一開始喊50萬元，幾聲喊價後，很快就超過400萬元，最後一名來自北部、經營電子業的王姓男子喊455萬元並順利得標，不過王男低調不願接受媒體訪問，僅透露，不曾參與拍賣會，「來看看」就得標。

詐騙集團 跑車 藍寶堅尼

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