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民團立院外靜坐第三天 陪審員現身說法支持陪審制

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

「反對民進黨草率立法，反對蔡總統排除陪審」，陪審參審一併試行推動大聯盟今天在立院外靜坐第三天，找來在美國擔任陪審員的台灣人，以及曾擔任陪審員民眾現身說法，強調台灣人民有能力進行陪審。

司改會林永頌律師表示，昨天柯建銘總召在黨團協商提到，民進黨改推參審制是因為時空不同，但林認為，時空確實不一樣，人民更進步、民進黨執政了，但人民面對司法草率、不公，並沒有不一樣，草率濫權的法官沒有淘汰，沒有國賠。

陪審團協會鄭文龍理事長指出，昨天香港國安法通過，其中第46條規定國安法不適用陪審制，習近平怕陪審，沒想到小英總統也怕陪審，2020年希望司法民主，執政黨竟然怕司法民主。

鄭指出，民間兩制併行裡的版本，貪汙、集會遊行法、妨害公務這些有爭議性、政治性的案子都應要用陪審，才能保護異議分子、保護人民言論自由等。

台灣人郭重國，曾在美國參與陪審員選任與評議3次，前2次沒選上，第3次則選上陪審員。郭指出，當時案件是白人消防官告黑人的消防局長，法官說明注意事項，提醒出去外面不要看報紙、電視，盡量不受外界影響，只在法庭審理時，聽兩邊攻防，再做自己判斷。

郭指出，經過三天討論時間後，沒有辦法達成共識，形成陪審團僵局(hung jury)，程序結束後，兩邊的律師都跑來問裡面討論什麼，律師搜集資料，準備重新打訴訟。郭認為，12名陪審員背景不一，要達成共識很不簡單，美國實施陪審2百年，制度上不斷改進，相當完備，為何不參考用在台灣。

去年7月，擔任模擬法庭陪審員的張再平分享，當時案件陪審員進行無記名投票，一致認為被告無罪，但事實上被告一二審都被判決有罪。張認為，法官疏忽或主觀意識強，就容易產生冤案，台灣現在仍許多冤案正在纏訟著。

曾擔任台灣模擬法庭陪審員的蔡麗玲表示，當時12人最後一致認定無罪，不知為何法院需要花很長的時間。政府竟然以一個非常可笑的理由「台灣人不夠格」否認台灣人擔任陪審員，還用國民法官唬弄。蔡麗玲強調，台灣人才濟濟，除非司法制度有不可告人的地方，否則不需要以人民不夠格的理由拒絕陪審制，陪審制能最快改善台灣司法制度問題。

曾在美國擔任陪審員的台灣人郭重國，今天分享陪審制度。記者蕭雅娟 /翻攝
曾在美國擔任陪審員的台灣人郭重國，今天分享陪審制度。記者蕭雅娟 /翻攝

台灣人 司法 國安法

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