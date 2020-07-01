山老鼠集團下單 阿里山原住民涉盜伐珍貴牛樟

嘉義市木材行業者陳姓男子組山老鼠集團，利用阿里山原住民熟悉高山珍貴林木地緣位置，下單需求牛樟木，由武姓男子等3人自去年9月起陸續盜伐，嘉檢依違反森林法起訴武男3人。

嘉義地檢署表示，在嘉義市文化路經營木材行的陳姓男子，因應藝品店、民眾雕刻佛像等需求，與住在阿里山鄉武姓男子、莊姓男子及安姓男子合作，由陳男下單訂貨，再由武男等人涉嫌盜伐牛樟木。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，被告武男、莊男及安男3人，自去年9月5日起至11月6日，因應陳男下單所需的木材格式或大小，分別前往阿里山鄉里佳村部分原住民保留地（未經許可不得砍伐保留地林木）、嘉義縣大埔事業區第117林班地等處，涉嫌盜伐珍貴的牛樟木，均販賣給木材行業者陳姓男子。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，這起案件起源於橋頭地檢署於去年發現有藝品店收贓、不法裁切林木狀況，經聯繫嘉義地檢署、南投地檢署成立專案小組偵辦，會同警察、林務局全力打擊盜伐集團。

蔡英俊說，專案小組發現，木材行業者陳男涉及盜伐的足跡從高雄到南投橫跨8個縣市，結合佛具店、製材所，從下單訂製、盜伐到雕刻，提供「一條龍」服務。

專案小組於去年12月間執行搜索，帶回陳男等22人，查扣紅檜、牛樟、肖楠、扁柏等珍貴木材，重量達50公噸，初估不法獲利超過新台幣1億元。

蔡英俊指出，這起盜伐案件由嘉義、南投及橋頭分別偵辦、起訴，盜伐集團主嫌陳男，已有南投地檢署起訴，現由南投地方法院審理中，陳男仍遭地院羈押獲准；武姓男子等3名被告，嘉義地檢署則依違反森林法起訴。