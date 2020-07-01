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大膽！ 副連長闖寢室強吻女連長 最高法院判關3年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

擔任陸軍兵器連副連長的陳姓男子4年前闖入營部連連長室，強吻熟睡中的女連長，造成女連長身心受創，一、二審均依侵入建物強制猥褻罪判刑3年6月，最高法院駁回上訴定讞。

陳和女連長平時均在台南市某軍營區，但因陳是軍官可以自由進出營區大樓，也知道女連長晚上獨自睡在2樓連長辦公室內的小寢室；他2016年11月13日凌晨3時許，闖入女連長的小寢室，先伸手摸女連長的臉，再以上半身壓著女連長強吻，還伸舌頭進女連長的口中，女連長驚醒後咬他的舌頭反抗。

陳不顧女連長推拒，持續壓住女連長強吻共4次，最後女連長將陳推出門外再鎖門，但陳持續想開鎖仍失敗才離開；女連長事後向憲兵隊報案處理。

陳否認犯行，供稱擔心自己隔天上午起不來，無法準時和女連長一起去清點彈藥，才進入女連長房間拜託她叫他起床，再稱自己只有偷親，不算強制猥褻。

法院不採信陳的說詞，認為他可以設定手機鬧鐘，但陳卻想請長官叫他起床，不合常理，也不符軍中體制；一、二審認為女連長身心受創，需要尋求醫師治療，判決3年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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