愛情長跑7年...愛的結晶卻成壓垮婚姻的最後一根稻草

高雄市張簡姓夫妻新婚不久就升格新手爸媽，妻子盡心親餵兩人愛的結晶，睡眠品質大打折扣，情緒瀕臨暴走，頻頻跟丈夫釋出求救訊號仍無解，柴米油鹽醬醋茶等瑣事又接踵而來；丈夫只覺夫妻分房、感情消磨殆盡，決定訴請離婚。然而，高雄少家法院發現，妻子即便快崩潰，關心丈夫的訊息仍不間斷，有意維繫婚姻，判不准離，可上訴。

據了解，張簡姓夫妻結識20年、交往7年才邁入婚姻，婚後不久生下女娃，沒想到卻是婚姻生變導火線。

丈夫聲稱，妻子掌控欲強，舉凡食衣住行各生活細節，都希望能聽從她安排，稍有不如意就會嚴厲斥責「你又來了！總是說不聽」，連一般呼吸聲都被挑剔，日積月累下來，精神早已不堪折磨，還曾被罵「你不是男人」；女兒出生後，夫妻倆就分房睡，毫無親密關係，就算主動示好，妻子已都拒絕，夫妻恩愛之情蕩然無存，只剩貌合神離。

丈夫認為夫妻倆失去妻誠摯相愛、互信互愛的婚姻基礎，且兩人才結婚短短8個月內，妻子就多次提離婚，還曾拿出離婚協議書要他簽名，可見兩人婚姻已難維持，訴請離婚並爭取女兒監護權。

然而，妻子喊冤說，自己生完孩子、做完月子後就回歸職場，下班回家照顧女兒，每晚也都親餵夜奶，導致睡眠品質不佳，而丈夫打呼聲非常大，才跟丈夫建議考慮戒菸以改善呼吸情況，好意規勸3次後都被丈夫大聲斥責，從此也就不再提此事，為了好好睡一覺，才主動分房睡。

妻子坦言婚前曾罵過丈夫「不是男人」，但已道歉。她強調兩人交往7年才結婚，如果相處不來，當初根本不會繼續交往、相處，雖然目前兩人溝通的確不良，但並沒有達到需要離婚的程度，更不該讓子女承擔這苦果，對孩子狠不公平。

家事庭法官勘驗資料，發現所謂離婚協議書上，有一份兩人都沒簽名，另一份雖有女方簽名，但沒有證人簽名，可見女方沒有斷然解消雙方婚姻意思，應只是常見的氣話。家事庭法官認為，女方提離婚時間點是在孩子出生不久後，生活細節、子女照顧、家人相處時間調配都還沒步入軌道，女方蒙受壓力有這般反應，雖有不當，但也不是不能理解。

高雄少家法庭調查又發現，即便夫妻爭吵不斷，但妻子仍不斷傳訊息關心丈夫說「哥哥早，今天又下雨上班小心」、「哥哥早，今天上班累累，加油」、「哥哥這週有颱風所以你應該很忙，孩子都由我來接，你安心工作吧！！！」、「哥哥拔比早，今天會下雨，不知道你有沒有在工作，還是希望你安全平安」，在最絕望時仍說，「好好談一下，讓孩子可以快樂才是我們做父母的使命」。

家事庭法官認為，妻子在離婚訴訟期間已尋求婚姻諮商解決，也有傳訊息關心丈夫，可見有意願修補關係，反而是男方斷然絕阻維持婚姻動力。