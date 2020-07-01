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雲林議會小辣椒被控「恐怖情人」先生喊「小公主」力挺
雲林縣最年輕的議員廖郁賢，日前被周刊報導邱姓前男友控訴她是恐怖情人，且分手後還向他追討一筆債務，更直指因她導致居酒屋生意不好而關門。今天上午廖郁賢在媽媽與先生簡端良的陪同下召開記者會，廖郁賢說，她並非前男友口中的恐怖情人，指控的內容也讓她感到詫異，未來不排除提告。
廖郁賢今天在時代力量雲林縣黨部開記者會，她指出，2018年5月1日她與邱男分手，分手後回到雲林生活，且她今年2月也已結婚，不解男方為何突然向周刊爆料這些事。
廖郁賢表示，她與邱男交往5年，期間不停打工賺錢，還為邱男在新莊開一間居酒屋，但分手後就已退出臉書、IG等社群平台管理權限，對方指她是因不滿男方另結新歡而不斷騷擾，還提告追討一筆10萬元債務，更害居酒屋關門，這些指控都讓她覺得幼稚又無奈。
廖郁賢媽媽秀出她與邱男昔日的對話，廖媽媽指出，女兒與邱男分手後，他們都抱著祝福的心，從未想過報復，更何來恐怖情人之說。且女兒為這間居酒屋付出很多金錢與心力，10萬元僅是為了要保護自己，防止私底下的報復行為發生。
而針對有其他縣議員指她假造爺爺過世的訃聞，欲申領縣議會互助金，廖回應，她從小就與爸媽、2個弟弟在外生活，僅爸爸與家族間有聯繫，但所謂的「假造」訃聞，其實是爸爸為與親友往來而印製，目的並非為了申領互助金。
廖郁賢的先生簡端良表示，「她是我的甜心小公主，怎會是恐怖情人？」並表示「人應學會好好愛一個人，要爭取幸福。」他建議邱男要努力經營自己的幸福，這種分手後的報復心態，還比較像是恐怖情人，應該彼此祝福。
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