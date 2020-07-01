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影／司法民團：法官漠視迴避制度 易造成冤錯假案
台灣財經刑法研究學會、民間司改會等民間團體上午舉行記者會，指出許多當事人在上訴審、再審、非常上訴時碰到同一位法官，造成許多冤錯的案件，這是法官漠視迴避制度，導致冤錯案難以平反，損害當事人利益。
台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，現行刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法，都有當事人聲請法官迴避的相關規定，但是很多時候是法官自己決定、判定是否迴避，這十分不妥，應立法讓外部人介入審查，確保落實公平、獨立審判。
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