影／司法民團：法官漠視迴避制度 易造成冤錯假案

台灣財經刑法研究學會、民間司改會等民間團體上午舉行記者會，指出許多當事人在上訴審、再審、非常上訴時碰到同一位法官，造成許多冤錯的案件，這是法官漠視迴避制度，導致冤錯案難以平反，損害當事人利益。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，現行刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法，都有當事人聲請法官迴避的相關規定，但是很多時候是法官自己決定、判定是否迴避，這十分不妥，應立法讓外部人介入審查，確保落實公平、獨立審判。 台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍（左）等今天舉行「法官漠視迴避制度，造成台灣成千上萬冤錯假案」記者會，強調許多當事人在上訴審、再審、非常上訴時碰到同一位法官，造成許多冤錯的案件。記者潘俊宏／攝影 台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍等今天舉行「法官漠視迴避制度，造成台灣成千上萬冤錯假案」記者會，強調許多當事人在上訴審、再審、非常上訴時碰到同一位法官，造成許多冤錯的案件。記者潘俊宏／攝影 台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍（中）等今天舉行「法官漠視迴避制度，造成台灣成千上萬冤錯假案」記者會，強調許多當事人在上訴審、再審、非常上訴時碰到同一位法官，造成許多冤錯的案件。記者潘俊宏／攝影