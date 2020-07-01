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不滿媒體稱「早餐店殺手」 她告世界豆漿大王求償30萬

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

劉姓女子5年前在世界豆漿大王擔任店員，上班才8天卻因亂摔盤子、對顧客咆哮被解雇，提告求償敗訴，事後媒體報導標題稱她「早餐店殺手」，她認為是世界豆漿大王受訪胡謅，侵害她的名譽權，再提民事訴訟要求世界豆漿大王賠償30萬元；台北地方法院今開調解庭，世界豆漿大王莊姓負責人指出，他從未稱劉女早餐店殺手，他相信司法，也相信社會自有公評。

劉女見媒體在法院外採訪，打電話報警，認為遭到跟蹤；面對媒體詢問是否覺得冤枉，她則說，「我現在不能喊冤，全部都在訴訟之中」。

劉女2015年到世界豆漿大王求職，錄取擔任店員，但她上班數日即因工作態度惡劣被店家解雇，她認為世界豆漿大王惡意解雇，向法院提告並求償25萬元，法院認為店家解雇合法，判劉女敗訴。

媒體事後採訪以「看準店家便宜行事，"早餐店殺手"2年賺15萬和解金」為標題報導，內容也採訪世界豆漿大王的說法；劉女認為「早餐店殺手」稱號已造成她名譽受損，並讓她求職不順利，提告世界豆漿大王要求30萬元賠償金。

台北地院今開調解庭，雙方協商半小時後宣告破局；世界豆漿大王莊姓負責人受訪指出，他從未講過劉女指控的內容，不可能付錢和解，而劉女的工作表現社會也自有評斷，他相信司法，靜待之後法院的判決。

劉姓女子。記者林孟潔／攝影
劉姓女子。記者林孟潔／攝影
劉姓女子今到台北地方法院開調解庭，見媒體採訪報警處理。記者林孟潔／攝影
劉姓女子今到台北地方法院開調解庭，見媒體採訪報警處理。記者林孟潔／攝影
世界豆漿大王莊姓負責人。記者林孟潔／攝影
世界豆漿大王莊姓負責人。記者林孟潔／攝影

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