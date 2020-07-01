聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿媒體稱「早餐店殺手」 她告世界豆漿大王求償30萬
劉姓女子5年前在世界豆漿大王擔任店員，上班才8天卻因亂摔盤子、對顧客咆哮被解雇，提告求償敗訴，事後媒體報導標題稱她「早餐店殺手」，她認為是世界豆漿大王受訪胡謅，侵害她的名譽權，再提民事訴訟要求世界豆漿大王賠償30萬元；台北地方法院今開調解庭，世界豆漿大王莊姓負責人指出，他從未稱劉女早餐店殺手，他相信司法，也相信社會自有公評。
劉女見媒體在法院外採訪，打電話報警，認為遭到跟蹤；面對媒體詢問是否覺得冤枉，她則說，「我現在不能喊冤，全部都在訴訟之中」。
劉女2015年到世界豆漿大王求職，錄取擔任店員，但她上班數日即因工作態度惡劣被店家解雇，她認為世界豆漿大王惡意解雇，向法院提告並求償25萬元，法院認為店家解雇合法，判劉女敗訴。
媒體事後採訪以「看準店家便宜行事，"早餐店殺手"2年賺15萬和解金」為標題報導，內容也採訪世界豆漿大王的說法；劉女認為「早餐店殺手」稱號已造成她名譽受損，並讓她求職不順利，提告世界豆漿大王要求30萬元賠償金。
台北地院今開調解庭，雙方協商半小時後宣告破局；世界豆漿大王莊姓負責人受訪指出，他從未講過劉女指控的內容，不可能付錢和解，而劉女的工作表現社會也自有評斷，他相信司法，靜待之後法院的判決。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言