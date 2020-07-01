男疑欠債不滿被開除、涉持電擊棒搶老闆 強盜罪起訴

倪姓男子去年疑似不滿被開除，因積欠債款，趁左姓老闆出門上班，在捷運忠義站附近，變裝持電擊棒搶走包包內10萬餘元現金及支票，警方獲報後當天立刻逮捕倪男。士林地檢署日前偵結，全案依照攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

起訴指出，36歲倪男，因積欠債款需要用錢，去年11月19日向催債的「派」稱，會有一筆錢進來可清償債務，20日凌晨3時許，倪騎機車出門，行經捷運忠義站外陸橋，至大業路巷弄，變裝穿上深色衣物，4時許見左姓老闆出門，立刻亮出電擊棒稱「我等你很久了，把包包給我」。

左看見電擊棒，不能抗拒，拿出包包中一疊現金後，倪又再高舉電擊棒，伸手探入左的包包，搶走剩下的現金，支票，共計強走8萬2千元及面額2萬400元支票1張，隨即逃逸。左報案稱，依照身高、眉毛、頭髮長度等等，認為搶匪就是被開除的員工倪男。

警方獲報後，鎖定倪男涉有重嫌，且經調閱監視器，發現他犯案後徒步逃跑再換機車，騎進貴子坑溪提外便道，換下作案衣物焚燒滅證，並在清晨5時許，在便利商店匯款1900元、1萬8千元還債。

警方當天下午2時許，在北投區中和街逮捕倪男，當時機車座墊打開，現場扣得連號獲準連號的現鈔，共計6萬2000元。