穿短褲、戴草帽、蓄長鬚老翁 455萬元標走超跑「小牛」

法務部行政執行署彰化分署今天上午拍賣3輛刑事確定判決所認定的汽機車贓物，其中原價1900萬「小牛」超跑藍寶堅尼（Lamborghini Gallardo）最受矚目，也最叫座，經過10多次喊價，最後在驚呼聲中，由一位穿短褲、戴草帽、蓄長鬚很不起眼的老先生以455萬元標走，但他十分低調，不願曝光。

彰化執行署人員指出，這輛藍寶堅尼「小牛」Gallardo是曾姓嫌犯在2011年8月間，向大陸地區人民詐得鉅額人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣變更為港幣後，再透過地下匯兌漂白為新台幣，最後以約1900萬元現金所購買，後來再自行加裝，小牛里程數僅有2萬4000多公里，號稱花了4000多萬元，標出的價格比預期還要高。

另一輛拍賣的賓士休旅車（R350 CDI 4MATIC），是檢警破獲曾姓與龔姓男子為首的東南亞電訊詐騙集團時所查獲，原價300多萬元，今天拍出77萬元，張姓得標人說，目前市價還有100萬元，標來自用很划得來。

法務部行政執行署彰化分署今天上午在彰化地檢署花壇贓物庫標售「小牛」，未演先轟動，即湧來300多名民眾前來搶標或者看熱鬧，炒熱了拍賣氣氛。當開始拍賣小牛時，在場民眾都十分亢奮，一起標就跳上320萬元，然後5萬、10萬累計，經過10多次喊價，很快就跳到400萬元。

最後由兩人在搶標，其中一位到450萬時，眾人一陣驚呼，沒想到另位戴草帽、穿短褲、蓄長鬚的老先生，喊出455萬元，再無懸念而定槌標出，創下法務部行政執行署彰化分署拍賣贓車最高價的紀錄。但這位標得小牛的老先生很不起眼，也十分低調，表明不願曝光。