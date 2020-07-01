影／不滿蔡總統 陪審聯盟暗諷「參審找六嬰兒代表」

「陪審參審一併試行推動大聯盟」上午在立法院大門外靜坐進入第三天，針對民進黨團在臨時會排入國民參與刑事審判法案，痛批民進黨欠缺誠信，現場並高呼「反對民進黨草率立法、反對蔡總統排除陪審」的口號表達不滿。

聯盟召集人、民間司改會律師林永頌表示，掌握執政權力與立法院多數的民進黨推行參審制，已欠缺誠信，他們更打算在立法院臨時會通過，根本就是和2014年柯建銘「能在立法院好好討論」的說法完全不同。

林永頌說，人民在面對司法的不公與草率到目前都還沒有辦法得到合理合法的對待，台灣是民主的國家，執政者應該要有智慧跟勇氣，使用民主的陪審制來保障人民，凸顯跟極權國家的不同。

林永頌指出，曾經跟蔡總統對話問蔡總統為什麼不可以陪審？蔡總統說：「沒有法官一起討論，人民真的可以嗎？」