當兒子面射瞎他爸爸左眼 桃園男賠212萬獲緩刑

桃園呂姓男子自認被另1名黃姓男子吐口水，當著黃兒子的面朝他開槍，還往對方臉部猛射，結果塑膠BB彈打破黃左眼球當場血流滿面，手術後得摘除造成1目失明，事後2人達成和解，呂同意賠償對方212萬多元，黃則說「既然已和解，願意原諒對方」，法院依重傷害判呂2年，緩刑5年，可上訴。

起訴指出，呂男（40歲）去年9月3日下午5點多在中壢1間燒臘店外，發現黃男和兒子在店內用餐，就持空氣槍衝進去找他理論，雙方發生激烈扭打，黃先是將呂壓制在樓梯間，但呂掙脫後就持槍朝他頭、臉射擊，BB彈更直接打中黃左眼。

黃男滿臉是血，緊急送醫後仍因眼球破裂得摘除，導致一眼失明，全身也有多處被BB彈射傷，警方獲報到場逮捕呂，也扣下他作案用的空氣槍；檢方訊時，呂坦承射擊，但辯稱是黃朝他吐口水才不滿，隨身帶空氣槍則是為了趕老鼠用。

黃男表示，當時呂突然從外面走進來，就直接著槍指著他，但不清對方在講什麼，呂就直接朝他臉一直射擊，導致自己視力模糊，現場用餐民眾、店家則說，看見2人發生扭打，還互相出手戳眼睛。

法院審酌，呂、黃互不相識也沒有宿怨，僅因在路上吐口水一事起衝突，呂犯後坦承也答應賠償黃212萬元，雙方達成和解，黃也當庭說「既然已和解，願意原諒對方」。