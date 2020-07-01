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LINE群組罵員工「像豬」 賣場主管判拘役50日
嘉義縣太保市謝姓女子擔任賣場主管，不滿楊姓同仁工作，在公司LINE群組中寫下「你娘咧」、「遇到像豬一樣的人」辱罵，經楊女提告丶檢察官偵查終結聲請簡易判決，法院判謝女「公然侮辱」，處拘役50天、得易科罰金。
判決書指出，44歲謝女和楊女同為嘉義縣太保市某五金賣場員工，謝為主管，去年8月10日上午8時許，謝不滿楊女未處理商品標籤，在公司工作LINE群組中編寫「你娘咧」、「遇到像豬一樣的人」辱罵楊女。
謝女坦承張貼該文字，但堅決否認涉妨害名譽犯行，辯稱:「你娘咧」是口頭禪，「遇到像豬一樣的人」因她做事、說話比較直接，對做錯事同事都有說過類似的話語。
法官認定，刑法第309條第1項公然侮辱罪，係指對人詈罵、嘲笑、侮蔑，其方法並無限制，不論以文字、言詞、態度、舉動，只須以公然方式，足使他人在精神上、心理上有感受難堪或不快，或足以減損特定人聲譽、人格及社會評價即是。
謝姓女子身為主管，有監督工作職務的權限，卻只因楊女未及時更改商品標籤，就公然侮辱讓人感到難堪與不舒服，也對名譽造成影響，謝的行為欠缺尊重他人人格法益觀念，事後否認犯行，也沒有和楊女和解、賠償損失，依「公然侮辱罪」判處拘役50日，如易科罰金以1000元折算1日。
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