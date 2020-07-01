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男子與女同事嬉鬧惱羞成怒 將女架住拖行至洗碗間判拘

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

洪姓男子與呂姓女子月前在屏東縣某餐廳打掃，過程中雙方嬉鬧，豈料洪男惱羞成怒，將呂女架住拖行至洗碗間，過程中不顧呂女掙扎，直到其他同事制止，洪才鬆手。呂女提告妨害自由，經屏東地方法院審理，判處洪男拘役20天，可易科罰金。

據了解，洪姓男子與呂姓女子為同事關係，月前於屏東某間餐廳打掃時，雙方嬉鬧，豈料洪惱羞成怒搶下呂女手上的吸水膠棉拖把，並用拖把架住呂女，拖進餐廳內的洗碗間，隨後將門關上。

根據判決指出，洪男將呂女拖行至洗碗間時，呂女不斷掙扎，兩人便僵持在洗碗間內。盡管呂女極力抗拒、掙扎並要求放開、開門，但洪男皆不為所動，直到另一名同事前往制止，洪才將呂女放開。

事後，呂女向洪提告妨害自由，審理期間雙方皆無法達成和解，且洪犯後態度依舊不佳，甚至還否認犯行，辯稱沒有拿拖把架住她，只是在拉扯拖把進洗碗間去之後，就放下來了。

呂女與其他同事提供蒐證照片等資料佐證，法院認定洪的犯行，判處拘役20天，可易科罰金。

洪姓男子不滿呂姓女子嬉鬧，並將呂拖行至洗碗間內，因犯下妨害自由罪，屏東地方法院判處洪男處拘役20天，可易科罰金。本報資料照片
洪姓男子不滿呂姓女子嬉鬧，並將呂拖行至洗碗間內，因犯下妨害自由罪，屏東地方法院判處洪男處拘役20天，可易科罰金。本報資料照片

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