學務主任為學生被「孤立」嗆導師 因善意獲不起訴處分

台中市某國中胡姓學務主任，因馮姓女導師班上學生阿雄（化名）與同學吵架，被安排到教室最後方，讓學生有被「 孤立」的感覺，胡與馮存有歧見，胡在群組中張貼寫著「面對家長投訴質疑妳帶頭孤立霸凌他的孩子」、「老師請面對自己的錯誤」，經馮控告胡誹，檢察官認胡所為與公共利益有關，且是出於善意，將胡予以不起訴處分。

馮姓女導師提告稱胡男（56歲）是學務主任，她是該校1年級導師，兩人對於處理學生爭吵，調整學生座位及家長擅自進入學校拍攝等存有歧見。

胡姓學務主任於去年6月3日，在他的住處在「訓導工作建議平台」群組中，張貼「面對家長投訴質疑妳帶頭孤立霸凌他的孩子且學校協助處理未見改善」、「老師請面對自己的錯誤，別再用排擠孤立的方式管教學生」。

以及「老師中午在班遇學生未及時轉知」、「老師以1230是下班時間為由，不願再與家長溝通」等語，貶抑馮女的人格及社會評價，經馮女看到後，控告胡涉嫌加重誹謗。

胡否認妨害名譽犯行，辯稱「事情的經過是因為馮女班上的學生因故爭執在前，我作為學務主任而立於協調角色，經過學校與家長溝務後達成協議，其中一項含老師應再行調整座位，不要讓學生有被隔離的感覺」。

「但在此協調後，馮對於學生座位仍讓學生感覺被隔離，因此家長認為與學校溝通、協調無效，並進入校園，到教室拍攝教室內狀況，我原意上樓要請馮下樓與家長溝通，但馮不願下樓，我上樓到班上親眼目睹座位仍有隔離狀況，因此才想讓馮不能這樣對學生」。

證人學生家長證稱「兒子與同學爭執，我到校協調結果道歉、記過，並反應班上常有將犯錯學生安排到教室最後方，而反對這樣孤立的處罰方式，當時在場的2位主任也認同我的說法，所以有請馮老師調整座位，但事後阿雄的座位還是在後面」。

馮姓女老師表示「座位間隔安排，是為避免其他學生受到危險，並兼顧阿雄上課的權利所做」。但黃姓輔導老師證稱「我個人是不太認同馮老師的管教方式，馮老師對於孤立座位安排，不符合現在教學潮流，但其實家長也沒有苛責學校的意思」。