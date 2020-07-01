快訊

民進黨政府「哏圖」治國？公部門臉書的倫理責任

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學務主任為學生被「孤立」嗆導師 因善意獲不起訴處分

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某國中胡姓學務主任，因馮姓女導師班上學生阿雄（化名）與同學吵架，被安排到教室最後方，讓學生有被「 孤立」的感覺，胡與馮存有歧見，胡在群組中張貼寫著「面對家長投訴質疑妳帶頭孤立霸凌他的孩子」、「老師請面對自己的錯誤」，經馮控告胡誹，檢察官認胡所為與公共利益有關，且是出於善意，將胡予以不起訴處分。

馮姓女導師提告稱胡男（56歲）是學務主任，她是該校1年級導師，兩人對於處理學生爭吵，調整學生座位及家長擅自進入學校拍攝等存有歧見。

胡姓學務主任於去年6月3日，在他的住處在「訓導工作建議平台」群組中，張貼「面對家長投訴質疑妳帶頭孤立霸凌他的孩子且學校協助處理未見改善」、「老師請面對自己的錯誤，別再用排擠孤立的方式管教學生」。

以及「老師中午在班遇學生未及時轉知」、「老師以1230是下班時間為由，不願再與家長溝通」等語，貶抑馮女的人格及社會評價，經馮女看到後，控告胡涉嫌加重誹謗。

胡否認妨害名譽犯行，辯稱「事情的經過是因為馮女班上的學生因故爭執在前，我作為學務主任而立於協調角色，經過學校與家長溝務後達成協議，其中一項含老師應再行調整座位，不要讓學生有被隔離的感覺」。

「但在此協調後，馮對於學生座位仍讓學生感覺被隔離，因此家長認為與學校溝通、協調無效，並進入校園，到教室拍攝教室內狀況，我原意上樓要請馮下樓與家長溝通，但馮不願下樓，我上樓到班上親眼目睹座位仍有隔離狀況，因此才想讓馮不能這樣對學生」。

證人學生家長證稱「兒子與同學爭執，我到校協調結果道歉、記過，並反應班上常有將犯錯學生安排到教室最後方，而反對這樣孤立的處罰方式，當時在場的2位主任也認同我的說法，所以有請馮老師調整座位，但事後阿雄的座位還是在後面」。

馮姓女老師表示「座位間隔安排，是為避免其他學生受到危險，並兼顧阿雄上課的權利所做」。但黃姓輔導老師證稱「我個人是不太認同馮老師的管教方式，馮老師對於孤立座位安排，不符合現在教學潮流，但其實家長也沒有苛責學校的意思」。

檢察官認為，胡對於阿雄座位的安排，確實讓學生及家長感受孤立，而胡所張貼文字，大部分為事實陳述，且關乎老師教學方式及學生受教權益，與公共利益有關，應認定胡是出於善意，與誹謗罪構成要件不符，遂以罪嫌不足，將胡予以不起訴處分。

國中胡姓學務主任，因馮姓女導師班上學生與同學吵架，被安排到教室最後方，讓學生有被「 孤立」的感覺，胡在群組中嗆女導師，檢察官認胡是出於善意，將胡予以不起訴處分。圖／本報資料照
國中胡姓學務主任，因馮姓女導師班上學生與同學吵架，被安排到教室最後方，讓學生有被「 孤立」的感覺，胡在群組中嗆女導師，檢察官認胡是出於善意，將胡予以不起訴處分。圖／本報資料照

延伸閱讀

現在才敢說！9國中畢業生控訴 導師霸凌單親生

教師霸凌案反映求助機制不完善 學者籲籌組策略聯盟

女導師被控霸凌全班學生 同事：她很認真但不快樂

錢櫃懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

相關新聞

LINE群組罵員工「像豬」 賣場主管判拘役50日

嘉義縣太保市謝姓女子擔任賣場主管，不滿楊姓同仁工作，在公司LINE群組中寫下「你娘咧」、「遇到像豬一樣的人」辱罵，經楊女...

男子與女同事嬉鬧惱羞成怒 將女架住拖行至洗碗間判拘

洪姓男子與呂姓女子月前在屏東縣某餐廳打掃，過程中雙方嬉鬧，豈料洪男惱羞成怒，將呂女架住拖行至洗碗間，過程中不顧呂女掙扎，...

學務主任為學生被「孤立」嗆導師 因善意獲不起訴處分

台中市某國中胡姓學務主任，因馮姓女導師班上學生阿雄（化名）與同學吵架，被安排到教室最後方，讓學生有被「 孤立」的感覺，胡...

「館長」酸公民老師是「螺紋保險套」遭訴

「館長」陳之漢因在網路上和公民老師羅文互嗆，挨告妨害名譽，台北地檢署多次開庭，雙方未達成和解，由於陳之漢曾諷刺羅文是「螺...

吳志揚前機要收賄BMW、百萬 上訴改輕判還緩刑免入獄

前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道，被控在2013年護航投資客，欲將農地變更為「仁美產業園區」，事後獲贈1輛BMW轎車、...

「搖死」同居人1歲孫卻仍愛相隨 婦二審仍判10年

蔡姓婦人受不了同居人1歲4個月大的外孫哭鬧，用力搖晃男童，男童四肢抽搐，送醫死亡。法醫研究所解剖認為男童是自然病死，但台...

曲棍球彈劾案／劍青檢改點名 高涌誠「有重大爭議」

台中地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球案遭監察院彈劾，司法院職務法庭昨天判定，陳辦案並無重大違失。基層檢察官組成的劍青檢改指出...

觀察站／高舉人權 監院淪政治打手？

台中地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會侵占公款案，去年遭監委提案彈劾，昨天司法院職務法庭判決陳隆翔不受懲戒，基層檢察官點名...

曲棍球彈劾案 引爆司法、監察權大戰

檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會被控侵占公款案對前立委林滄敏不起訴，監察院認為辦案有十一項瑕疵而彈劾；司法院職務法庭昨天認定，...

防青少年無照駕駛 新北今起嚴抓

根據交通部道安資訊平台數據指出，新北機車事故占整體交通事故死傷9成，其中又以18至24歲青少年族群占3成之多，面對暑假到...

洪玉鳳涉貪汙案 落選頭批司法牛步

7連霸國民黨台南市議員洪玉鳳被控涉嫌向議會詐領助理補助費，經台南地院依貪汙等罪判緩刑後，檢方提請上訴，落選頭的民進黨前議...

議員涉詐領助理費 「就是太貪心」

全台已有多名議員被控涉嫌以人頭擔任助理，或以少報多，向縣市議會詐領助理補助費，被司法單位法辦。律師江信賢昨天說，這不是制...

熱門新聞

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

影／當三寶遇上三寶！ 國道上兩車連切3車道互相逼車

台中市東區女子胸部中刀無生命跡象 涉案男子逃逸

疑感情糾紛？大樓內談判10分鐘 男持刀刺女騎車逃逸

綠島昨晚火燒山 至今凌晨仍持續燃燒面積已逾4公頃

農婦果園芒果失竊心慌意亂 影片還原抓到的卻不是小偷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。