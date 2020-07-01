「館長」酸公民老師是「螺紋保險套」遭訴

「館長」陳之漢因在網路上和公民老師羅文互嗆，挨告妨害名譽，台北地檢署多次開庭，雙方未達成和解，由於陳之漢曾諷刺羅文是「螺紋保險套」，檢方今天起訴陳之漢妨害名譽。

羅文2019年間稱館長項是民粹領袖，館長開直播嗆對方「螺紋保險套」，還形容對方是「屄殃」；同年9月，羅文再發表影片「第一次告館長就上手」，表明「館長身為一個公眾人物，居然能在網路上面，用這樣的方式來侮辱、霸凌他人」，決定採取法律行動。