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「搖死」同居人1歲孫卻仍愛相隨 婦二審仍判10年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

蔡姓婦人受不了同居人1歲4個月大的外孫哭鬧，用力搖晃男童，男童四肢抽搐，送醫死亡。法醫研究所解剖認為男童是自然病死，但台大醫院認為是生前遭受不當外力，基隆地院採信台大鑑定，依傷害致死罪判蔡婦10年徒刑。蔡婦上訴，稱自己「情緒失控」但沒「搖晃」，台灣高等法院今撤銷原判決，但維持10年徒刑。

男童在台南出生，2016年10月因媽媽生第二胎坐月子，他被送到基隆由陳姓外公照顧。蔡婦與陳同居，原本不想照顧男童，但因陳強力要求才勉強答應。照顧男童兩個月，每當男童哭鬧蔡婦都不耐煩；同年12月某日傍晚，陳外出上班，蔡婦煮飯時見男童不斷哭鬧，用力搖晃男童頭部，男童四肢抽搐，送醫急救2天後死亡。

基院審理時，法務部法醫研究所、台大醫院均認定重度腦水腫、腦疝死亡，但鑑定理由不同。法醫研究所認為男童硬腦膜下及視網膜下無出血，是生前重度支氣管炎，肺泡性肺炎及出血導致，屬自然病死；台大醫院認為男童生前頭部遭受兩次以上不當外力，致使硬腦膜下出血及兩側明顯視網膜下出血，才造成嚴重腦疝，符合兒童虐待性創傷，非自然病死。基院依法醫、醫師證言及X光、電腦斷層掃描影像，最後採信台大鑑定意見。

高院開庭時，蔡婦辯解沒有傷害男童，否認搖晃致死。律師稱，蔡婦是受死者外公所託照顧，最多只能算是「保母」，不是家庭成員關係，況且她「知識平平」、無謀生能力、是中低收入戶，無法預見兒童的腦部變化。律師說，法醫認定是自然死亡，這是法醫現場目視再鑑定所得，為直接證據，原判決卻採信台大意見，證據取捨避重就輕，違反無罪推定、罪疑惟輕原則，應判蔡婦無罪。

蔡婦自稱憂鬱症廿年，說自己生小孩時，醫生有叮嚀不要搖晃小孩，她不可能「搖」死男童。

死者母親說，蔡婦埋怨「我都沒有收過保母費」，而父親現仍和對方同居。

蔡姓婦人將同居人1歲大的外孫「搖死」，一、二審皆依傷害致死罪判她10年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
蔡姓婦人將同居人1歲大的外孫「搖死」，一、二審皆依傷害致死罪判她10年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

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