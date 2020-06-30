前調查官收賄被羈押 他還委託處理升遷、洩漏調查過程

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦被依違反銀行法起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音之透過白手套、有富建設負責人洪村騫交付賄款500萬元，將案件列參考不調查，導致楊文虎夫婦事後繼續詐貸300多億元；檢察官昨天約談郭、洪等6人，認為郭、洪和洪的秘書李世仁涉犯重罪，且有串證之虞聲押禁見；台北地方法院晚間裁定郭詩晃羈押禁見、洪村騫1000萬元交保，並限制出境和出海、李世仁100萬元，限制出境出海，可抗告。

台北地院指出，郭詩晃訊問時否認犯行，但王音之等人均稱他收受數百萬元賄款、委託處理人事升遷，並將承辦案件的調查過程告訴他人，認定涉犯貪汙罪嫌重大，且他涉犯重罪，供述內容和其他共犯、證人不符，認定他有串證之虞，有羈押禁見的必要。

另洪村騫訊後坦承犯行，雖他的說法和其餘被告仍有出入，有串證可能性，但考量他已經坦承犯行，明確說明重要的犯罪情節，勾串證人可能性降低，故裁定1000萬元交保，限制出境、出海8個月。

北院指出，李世仁否認犯行，但依照卷證內資料，他確實有接收、傳遞人事升遷的訊息，認定他犯罪嫌疑重大，且他的供述和其他人有出入，不排除有串證的可能性，但考量他在本案中的地位，並無能力處理人事升遷，只是幫忙傳遞訊息，因此諭知100萬元交保，限制出境、出海8個月。

郭詩晃今年初屆齡退休，2013年任職調查局台北市調處松山站時，也曾因碩天炒股案涉嫌洩密被約談，當時他否認，檢調查無不法；楊文虎夫婦涉犯潤寅詐貸案被收押至今，吐露曾行賄調查官，檢調查出郭詩晃2016年下旬任台北市調處調查專員時，曾被指派調查潤寅案，王音之擔心不法行徑曝光，透過金主洪村騫，在2017年上旬交付500萬元現金給郭。

郭之後將案件「列參」（列為資料參考，類似檢方簽結），不積極追查，導致楊氏夫婦得以繼續詐貸、潛逃美國。郭去年1月調職台北市調處秘書室，今年1月退休。