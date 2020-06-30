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法官當庭奚落「浪費我的時間」？新北地院：與事實不符

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市板橋前年5月驚傳台大黃姓女學生遭朱姓男友殺害分屍，朱姓男友行兇後也上吊自殺。黃女家屬懷疑朱男父母也是幫兇，但檢察官調查後不起訴處分，再議也被駁回；黃女家屬近日接受媒體訪問，提及向新北地院聲請交付審判時被法官奚落「浪費我的時間」。對此，新北地院澄清「新聞報導與事實不符」。

新北地院新聞稿指出，媒體報導該案為本院108 年度聲判字第56號，告訴人黃○○不服台灣高等檢察署108 年度上議字第3172號駁回對於被告朱○○、劉○○聲請再議之處分，聲請本院裁定交付審判。

新北地院表示，本院承審該案合議庭，經審酌相關卷證資料後，認前開聲請為不合法及無理由而裁定駁回，裁定程序中並未行開庭程序，自不會發生法官當面奚落告訴人或被害人家屬情事，上開新聞報導與事實不符，特此說明以免閱聽者誤解。

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