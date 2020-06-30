收賄500萬放水潤寅案 前調查官被裁定收押禁見

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦被依違反銀行法起訴，台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃4年前曾接案調查潤寅案，涉嫌收受王音之透過白手套、有富建設負責人洪村騫交付賄款500萬元，將案件列參考不調查，導致楊文虎夫婦事後繼續詐貸300多億元；檢察官昨天約談郭、洪等6人，認為郭、洪和洪的秘書李世仁涉犯重罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見；台北地方法院晚間裁定郭詩晃羈押禁見、洪村騫1000萬元交保，並限制出境和出海、李世仁100萬元，限制出境出海，可抗告。

郭詩晃今年初屆齡退休，2013年任職調查局台北市調處松山站時，也曾因碩天炒股案涉嫌洩密被約談，當時他否認，檢調查無不法；楊文虎夫婦涉犯潤寅詐貸案被收押至今，吐露曾行賄調查官，檢調查出郭詩晃2016年下旬任台北市調處調查專員時，曾被指派調查潤寅案，王音之擔心不法行徑曝光，透過金主洪村騫，在2017年上旬交付500萬元現金給郭。

郭之後將案件「列參」（列為資料參考，類似檢方簽結），不積極追查，導致楊氏夫婦得以繼續詐貸、潛逃美國。郭去年1月調職台北市調處秘書室，今年1月退休。