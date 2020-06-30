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聲請法官：黨產條例 是新興民主國家向前政權算帳

中央社 / 台北30日電

黨產條例釋憲案的聲請人、台北高等行政法院法官今天說，為避免予人司法天平的中軸挪移一方的誤解而不出庭；黨產條例所稱轉型正義直白點說，是新興民主國家怎樣和前政權算帳。

台北高等行政法院多個合議庭因審案認為黨產條例有違憲疑義，向司法院大法官聲請釋憲；大法官今天上午於憲法法庭開庭言詞辯論，傳喚聲請人（台北高等行政法院第四及第六庭法官）、相關機關、關係人、鑑定人到庭表示意見，但聲請人均未到庭。

原本第四庭的合議庭成員為審判長李玉卿、法官鍾啟煒及李君豪組成，因年度事務分配改為第二庭，成員不變；原本第六庭的合議庭成員為審判長陳金圍、法官畢乃俊及陳心弘組成，因年度事務分配改為第七庭，合議庭成員變成審判長陳心弘、法官林淑婷及林麗真組成。第二庭及第七庭今晚分別發布新聞稿說明，為何沒出庭及為何認為黨產條例有違憲疑義。

第二庭指出，由於憲法解釋案的程序特殊性，聲請人與相對機關（黨產會）進行言詞攻防的釋憲辯論，等同在個案繫屬中，承審法官與被告於庭外，就個案適用法律進行立場相反的交鋒；為避免予人司法天平的中軸挪移一方的誤解，因此今天沒出庭參與辯論程序。

第二庭指出，我國在民國81年5月修正憲法增修條文，全盤移植德國制度，將政黨違憲解散事件，由大法官以司法審查之裁判為之，足見對於政黨的規範，包括財產檢查、整理、選舉制度、國會黨團等，在國民主權的立憲基本原則下，應屬憲法保留事項；但行政院所設專責機關的黨產會，負責執行政黨財產之調查及處理，若因黨產會解釋適用黨產條例的結果，實際上影響政黨的發展與存立，則實質上與憲法保留有關。

第二庭表示，黨產會正副主任委員、委員的任命，違反體系正義的要求，牴觸憲法上的平等原則，黨產條例設置黨產會以聽證程序，取代法院以司法程序判斷決定財產權之變動，不僅非功能適當的機關，且已侵犯司法權核心，有違權力分立原則，及正當法律程序原則；黨產條例第4條第1款的規範對象具有針對性，違反平等原則。

第二庭表示，黨產條例第4條第2款規定有關附隨組織的認定，其要件過於疏漏，容易失出失入，擴大恣意空間，且法律意義無法預先知悉以供遵循，不符法律明確性原則，違反平等原則，立法裁量無以建立目的與手段間的正當性，難謂合於比例原則。

第二庭最後指出，呼應許大法官曾經為文提出「良善立法」的概念，民主的基礎終究建立在最初的良善法制。

第七庭表示，因合議庭成員調整等為由，不參加今天的辯論庭，但仍以相關書面補充意見。

第七庭表示，黨產條例第1條所稱的轉型正義，轉型正義直白點說，就是新興民主國家怎樣和前政權算帳。從法學規範性的思考，轉型正義是一種當前立法者對於過去的舊體制進行法律的評價（如黨產條例），溯及既往是必經的途徑？

第七庭指出，民主體制之下，溯及既往之禁止是法秩序的安定保障，撕開「禁止溯及既往原則」的開口，要有相當的理由，這個開口，應符合明確性原則、比例原則、正當法律程序。

第七庭指出，黨產條例第3條是無差異之規範，違反比例原則；政黨之存續保障，應屬憲法保留，但黨產條例規範政黨財產之移轉、禁止事項，卻僅具法律位階，顯然違反憲法保留。

第七庭指出，黨產條例設置黨產會以聽證程序，取代法院以司法程序判斷決定財產權之變動，不僅非功能適當之機關，且已侵犯司法權核心，有違權力分立原則，及正當法律程序原則。

黨產會 司法院 大法官

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