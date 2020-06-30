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八仙案今天再判賠 18歲女生燒傷23%無法排汗獲賠332萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

八仙塵爆釀15死484傷，年僅18歲的薛明娟，全身42%大面積燒傷，自行委任律師提告求償。士林地方法院今天宣判，玩色創意、瑞博國際整合行銷、負責人呂忠吉，應負連帶賠償257萬餘元，玩色、瑞博還得再付75萬元懲罰性賠償金，薛女共計獲賠332萬餘元。可上訴。

2015年6月27日晚間，新北市八仙樂園發生塵爆，18歲薛女，因事故體表面積42%燒傷，約人體肌膚一半，包含面部、腿部、手部等重要部位，且23%永久性無法排汗。

薛女主張，請求財產損害517萬8578元，精神慰撫金500萬，父母各200萬精神慰撫金，共計1400多萬餘元，薛女再對八仙、玩色、瑞博請求懲罰性賠償517萬餘元。薛女傷勢康復後，經鑑定與他人關係、情感聯繫，未造成溝通減損，未能證明與父母親情倫理、生活扶持身分關係受到影響，駁回父母請求。

法院認為，玩色、瑞博負責人呂忠吉，舉辦彩色派對，現場有可燃性色粉濃度過高，未能隔離熱能產生爆燃危險，不符當時當時科技或專業水準可合理期待安全性，應負連帶賠償責任。

法院審酌，玩色、瑞博應確保活動安全性，且知悉色粉有閃燃原理之危險，未謹慎注意及採取防止塵暴措施，遭成慘重傷亡，依公司資本額及彩色派對門票價，應付懲罰性賠償金75萬元。八仙則是出租場地，無提供薛女在彩色派對的服務消費關係存在，且事故是因玩色、瑞博未能注意色粉濃度、隔絕熱能造成，與出租設施缺失無關。

判決指出，玩色、瑞博、呂忠吉應連帶賠償薛女財產損害209萬4689元、精神慰撫金180萬元，共計389萬4680元，扣除犯罪被害人補償金後，得請求257萬9242元（包含醫藥、看護、勞動能力損害）。玩色、瑞博應各付75萬元懲罰性賠償金，因薛女退讓聲明各公司不真正連帶給付，共計獲賠332萬9242元。

八仙塵暴傷者民事官司，上月首度宣判，玩色、瑞博應連帶賠償林女717萬元，呂忠吉應連帶賠償其中567萬元，林女是首例獲賠的受害者。今天宣判的薛明娟則是第二例，仍有17件損害賠償官司進行中，其中消基會協助塵爆受害者和家屬2次提起團體訴訟，共有435請求八仙樂園、董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、呂忠吉等人賠償99億餘元，全案尚未審結。

呂忠吉一審依業務過失致死罪判4年10月徒刑，二審改判5年，併科罰金9萬元，經最高法院駁回上訴確定，呂去年1月2日入獄服刑。

八仙塵暴民事求償案，今天再度宣判。圖 / 本報資料照片
八仙塵暴民事求償案，今天再度宣判。圖 / 本報資料照片

八仙樂園 呂忠吉

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