黨產條例聲請釋憲 合議庭：黨產會侵犯司法權

司法院憲法法庭今進行黨產條例是否違憲的言詞辯論，聲請人之一的台北高等行政法院第七庭以書面說明，認為由黨產會經由聽證程序，作成認定屬於不當黨產的處分，並命令移轉政黨及附隨組織財產，侵犯司法權，違反權力分立及正當法律程序。

審理婦聯會案的第七庭表示，因去年8月底法官審判事務分配調整，本案受命法官陳心弘原任第六庭法官，調整為第七庭法官兼任審判長。因此，本案合議庭組織成員變更為審判長兼受命法官陳心弘、陪席法官林淑婷、陪席法官林麗真。

第七庭質疑，溯及既往的開口，是轉型正義的必經途徑？畢竟撕開「禁止溯及既往原則」的開口，要有相當的理由，而這個開口，應符合明確性原則、比例原則、正當法律程序。

就規範明確性而言，是指法律以抽象概念表示，其意義須非難以理解，且為一般受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，方符明確性原則。

而黨產條例第4條第4款稱：不當取得財產：指政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得財產。所稱「違反政黨本質」或其他「悖於民主法治原則」已經是不容易理解法律概念，也不是一般受規範者所得預見範疇。

第七庭表示，就法規明確性而言，尚包括黨產條例第4條第2款，所涉現在附隨組織既需獨立存在，又需由政黨實質控制；以及對過去附隨組織，又需曾由政黨實質控制，又現已脫離該控制，且脫離該控制並未付出相當對價而轉讓。

這些既屬獨立但又被實質控制，既現狀已無相關控制，但卻需符合曾被控制，且未付出相當對價而脫離控制；都是一些並非同向或同類的價值判斷，屬受規範者難以理解且難以預見，而不易經由司法審查事項，自有違明確性原則。

由黨產條例規範架構而言，一旦經認定為政黨附隨組織，則該附隨組織現存財產幾乎全面性，被推定為不當取得財產，而且全面性禁止處分；因為除例外項目，只要被認定為附隨組織，就發生相當於全面免供擔保假扣押效果；而且以違反不生效力並得處罰為制裁工具。

另佐以主動申報財產（黨產條例第8條）及必要處分財產申請及許可（黨產條例第9條），足以實現全面而完整的財產權行使限制，「違反比例原則」。

進而經由聽證程序（黨產條例第14條）即可認定為不當取得財產，同時命移轉為國有（黨產條例第6條），而該附隨組織所能為的防禦卻是積極的推倒「推定為不當取得財產」。就此，認定為附隨組織用以剝奪該組織財產權的方式，是行政權的聽證程序，而非司法權的舉證責任「違反正當法律程序」。