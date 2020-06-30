酒駕繳不出罰金遭通緝 男子這次遺落手機被逮
高雄陳姓男子日前才因酒駕繳不出罰金，被高雄檢署通緝在案，前天晚上時，陳男又因外出喝酒時遺落手機，由熱心民眾送往派出所報案，經員警到場尋人，間接一查發現通緝犯身分，再次被警逮捕。
據了解，前天晚上9點半時，小港警分局大林所員警接獲攤販老闆娘報案，稱一名男子醉醺醺的到攤子用餐到一半，人就消失不見，僅留下手機還有腳踏車在原地，她等待了許久，都未見到失主回來，無奈下只好到所報案。
警方先查看手機，在手機保護套內夾層找到失主陳男（33歲）的身分證，進而找到陳的個人資料，員警隨即在陳男工作的宿舍外尋到他。
面對員警詢問，陳男僅說「好，我中午、傍晚或晚上會再過去」，警方察覺有異狀下，以警用設備查詢，發現陳因酒駕竟有通緝犯身分，見事跡敗露，陳男才坦承是因為沒錢繳納罰金，未準時到案執行遭到通緝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言