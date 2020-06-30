酒駕繳不出罰金遭通緝 男子這次遺落手機被逮

高雄陳姓男子日前才因酒駕繳不出罰金，被高雄檢署通緝在案，前天晚上時，陳男又因外出喝酒時遺落手機，由熱心民眾送往派出所報案，經員警到場尋人，間接一查發現通緝犯身分，再次被警逮捕。

據了解，前天晚上9點半時，小港警分局大林所員警接獲攤販老闆娘報案，稱一名男子醉醺醺的到攤子用餐到一半，人就消失不見，僅留下手機還有腳踏車在原地，她等待了許久，都未見到失主回來，無奈下只好到所報案。

警方先查看手機，在手機保護套內夾層找到失主陳男（33歲）的身分證，進而找到陳的個人資料，員警隨即在陳男工作的宿舍外尋到他。