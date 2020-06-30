檢察官不受懲戒 劍青檢改：請立院嚴查始末勿護航監委

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾，引起法界連署反彈；司法院職務法庭今判陳隆翔不受懲戒，劍青檢改呼籲，請立院嚴審監委查明始末，勿護航監委淪破壞司法獨立幫兇。

劍青檢改表示，一、今(30)日司法院職務法庭判決陳隆翔檢察官不受懲戒，係正確判決，守護憲法所賦予之司法獨立，並凸顯出監察院近年多次淪為政治打手，甚至受政客權貴囑託，利用彈劾司法官員之手段，遂行干預個案，破壞司法獨立之問題。

二、本次臺中陳檢察官受監委不當施壓疑為特定案件翻案之事件，據已披露資料顯示，監察委員高涌誠在約詢過程中甚至揚言：曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾。此部分真相未明，惟已顯現近年來監察委員基於黨派或特定立場，喪失客觀中立性之高度疑慮。