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蘇嘉全被批「貪到全新境界」提告 法院判網友要賠10萬
黃姓男子去年在臉書上留言指前立法院長、總統府秘書長蘇嘉全貪汙，被蘇一狀告上法院要求黃及在臉書回應的吳姓網友賠償60萬元並道歉；台北地方法院今天判黃、吳應賠償蘇嘉全10萬元，黃另要在個人臉書連續刊登道歉啟事30日，可上訴。
蘇嘉全提告主張，黃去年10月17日在臉書分享妻子參選立委新聞，並指「這家族在屏東貪到全新境界」，另和網友留言指出，「我親戚要遴選校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥」等語，認為黃嚴重侵害他的名譽，提告求償。
蘇嘉全開庭時曾說，他從政至今都可受公評，也沒有被起訴或判刑，從來沒有人像黃一樣汙衊他的操守，操守不分貧富貴賤，當發言汙衊一個人的操守就必須慎重，若依黃的想法，是否可以隨便捏造某人強暴？或是說總統作奸犯科都會沒事？並指前總統馬英九會上法院告名嘴也是同樣道理。
蘇嘉全指出，他根本不認識黃，若黃認為他有貪汙應該去檢舉，且他也是人生父母養的，不可以沒有證據就被汙衊，他不接受調解。
黃則指出，他是第一線防疫人員，訴訟對他而言傷害很大，多年前在台北醫學大學擔任學生會長時見過蘇嘉全，還一起討論監視系統問題，且蘇嘉全擔任屏東縣長時，他年紀很小，曾聽過親戚講過蘇嘉全貪汙一事，才會依記憶寫在臉書上，政治人物可以透過其他更好的方式解決問題，而不是提告。
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