檢察官被彈劾判不受懲戒 自覺比刑事案件被告還不如

台中地檢署檢察官陳隆翔，去年遭監委彈劾，職務法庭宣判「不受懲戒」，檢察官陳隆翔表示「我覺得我的程序保障比刑事案件的被告還不如」。記者白錫鏗／攝影

台中地檢署檢察官陳隆翔，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，司法院職務法庭今天上午宣判「不受懲戒」，檢察官陳隆翔今天下午表示「我覺得我的程序保障比刑事案件的被告還不如。本案的錯誤彈劾，足供監察法修正的參考」。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示「本案經高分檢調查後，認陳隆翔辦案無違誤，並強調沒有人辦案成績一百分，論述沒有完整，上級撤銷、指正，監委以此彈劾，幾乎所有檢察官、法官都沒有人逃的了」。

檢察官陳隆翔感謝職務法庭彰顯公義的判決，也感謝一路以來關心本案的審檢辯學司法先進，以及彰檢及中檢的同仁。儘管在工作上，審檢辯學各有職能及立場，但在大是大非上，大家都是法律人。就今日判決結果簡單說明三點：