檢察官被彈劾判不受懲戒 自覺比刑事案件被告還不如
台中地檢署檢察官陳隆翔，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，司法院職務法庭今天上午宣判「不受懲戒」，檢察官陳隆翔今天下午表示「我覺得我的程序保障比刑事案件的被告還不如。本案的錯誤彈劾，足供監察法修正的參考」。
台中高分檢主任檢察官李慶義表示「本案經高分檢調查後，認陳隆翔辦案無違誤，並強調沒有人辦案成績一百分，論述沒有完整，上級撤銷、指正，監委以此彈劾，幾乎所有檢察官、法官都沒有人逃的了」。
檢察官陳隆翔感謝職務法庭彰顯公義的判決，也感謝一路以來關心本案的審檢辯學司法先進，以及彰檢及中檢的同仁。儘管在工作上，審檢辯學各有職能及立場，但在大是大非上，大家都是法律人。就今日判決結果簡單說明三點：
●「我從本案受監察院調查一路以來，深切的認為，本案主辦的監察委員，是以偏頗的政治立場，以有色的眼鏡來檢視曲棍球案之卷證資料，並違反程序正義，以曲解法令、斷章取義的方式誣陷本人。在知悉判決結果的此刻，我仍然這樣認為」。
●「判決已經清楚的告訴社會大眾，該曲棍球協會案所涉及的不法事實，緩起訴中均已調查詳盡，本人並無辦案的違失。依新聞稿所見判決理由摘要，法院認定的部分事實雖然與本人偵查時的認定有所出入，不過法院也同時清楚的指出，在接續一罪的法概念下，本人並未漏列被告涉犯所有法條及罪名，也就是已經完整評價被告犯罪的全部罪責。對於一個已受完整評價的緩起訴案件，居然可以提起彈劾，監察院的決定顯然不合法、不合情也不合理」。
●「身為監察院濫行彈劾下的受害者，我深切的感受到監察院調查與刑事偵查在程序保障上的落差。被告如受刑事偵查，依刑事訴訟法享有緘默權、選任辯護人之權、請求調查有利事項之權，且檢察官負有客觀義務，對有利不利被告之情形應一律注意，訊問被告，尤應注意應出以懇切之態度。在本件受調查的過程，我覺得我的程序保障比刑事案件的被告還不如。本案的錯誤彈劾，足供監察法的修正的參考」。
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