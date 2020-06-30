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衝出高乘載害1警慘摔 他辯「回家才喝酒」獲不起訴
高雄張姓男子遭控今年1月開車行經國道十號鼎金系統匝道，因違反高乘載管制遭員警攔查，竟不理會涉加速駛離害林姓警員跌倒受傷，相隔3個小時警方循線找到他家，測得酒精濃度，將他法辦；高雄地檢署偵查後，無法佐證張酒後駕車，公共危險罪不起訴，考量他妨害公務罪部分認罪，處以緩起訴1年，條件為支付公庫5萬元。
檢方查出，張姓男子今年1月28日下午3點46分，開車沿國道10號西向，抵達鼎金系統要接往國道1號北向的匝道時，當時有設高乘載管制點，國道第5大隊警方發現他違反高乘載規定而攔查，指揮停靠路邊，林姓警員上前手扶著他車窗，沒想到他突然猛踩油門加速離去，導致林跌倒，右手腕及手部有擦挫傷。
警方後來循線追查，當晚6點47分到張姓男子家中，實施酒測發現他有飲酒，依公共危險、妨害公務送辦，林姓警員另提傷害告訴。
張姓男子辯稱，「我是回到家才喝酒」，檢方認為，並沒有其他事證指他酒駕，公共危險罪嫌不足，林姓警員也願撤告傷害，考量他承認妨害公務犯行，應該經過此次司法偵查程序後知道警惕，僅以妨害公務罪嫌提起緩起訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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