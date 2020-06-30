藥廠前董座特助離職前刪光檔案 妨害電腦使用遭起訴

諾瑞特國際藥業公司鄭姓前董事長特助，離職前把公務電腦內資料全數刪除而挨告。雖然他辯稱是因電腦內有個人隱私，但台北地檢署調查後，認定他無故刪除他人電腦的資料，今依妨害電腦使用罪將他起訴。

檢警調查，50多歲的鄭姓男子在職期間擔任董事長特助，負責處理公司會議記錄、產業資料蒐集等業務資訊，2017年間，鄭男突然寄電子郵件表達離職，隨即開始請假就再也沒出現。

公司派出資訊部門檢查鄭男座位上公用電腦，發現電腦檔案已全數淨空。公司認為，鄭男離職前未正常進行工作交接，還把公用電腦內包括會議記錄、簡報檔案等所有資料刪除，甚至連工程師都無法還原，造成公司損失，因此提告。

鄭男到案後坦承刪除資料，辯稱自己使用該台電腦多年，裡面有個人隱私，且會議紀錄等相關資料並非他單獨保存，公司其他人也有備份，才會直接刪除。