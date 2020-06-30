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批網紅教授「歧視」原住民挨告 網友合理評論獲不起訴
中山大學生科系副教授顏聖紘，去年在雜誌專訪分享成長經歷，被鄭姓網友在臉友轉貼文章底下留言批評「前幾年頻頻發表歧視原住民言論真好洗白」。顏提告涉加重誹謗罪，台北地檢署查出鄭男長期關注原住民相關議題，且提出文章佐證，認為他是合理評論，今不起訴。
顏聖紘時常在媒體專欄發表文章，是個跟上網路新世代的「網紅教授」，前年11月間他和知識型網紅「理科太太」合體，以「愛情生理學」為題拍影片開講後，知名度大增。
天下雜誌於2019年11月4日刊出標題為「天才是怎樣養成的？網紅教授顏聖紘：爸媽從來不比較」的顏聖紘專訪，以自身經驗談論父母如何培養出資優小孩。
有臉友看到文章後轉貼分享，去年11月6日下午5點多，鄭姓男子（35歲）在底下留言：「前幾年頻頻發表歧視原住民言論真好洗白」以批評顏曾經發表多篇文章內容涉及「歧視原住民」靠著這篇專訪「真好洗白」。
顏聖紘不甘名譽受損提告。鄭男到案後坦承發文，辯稱自己是「台灣原住民政策協會」會員，娶原住民為妻，長期關注原住民相關議題，還出示顏曾經發表過的文章內容佐證他並非無故謾罵。
鄭男提出包括顏於2015年間在鳴人堂發表的「為何原住民獵長鬃山羊與頂新兩案不應被相提並論？」、2016年間在演講「沒有野生動物何來狩獵？ 顏聖紘：維護獵場需跨領域合作」內容提及「射耳祭嬉鬧化」等說法，這是對原民文化以偏概全、沒依據的言論。
檢察官指出，鄭男確實長期關注原住民相關議題，經過觀察後認為顏男對原住民有「歧視」才發表評論，雖用詞讓人不悅，也和顏男對自己的評價不同，但並非故意詆毀其名譽，未逾越憲法保障的言論自由範疇，屬合理評論，依罪嫌不足不起訴。
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