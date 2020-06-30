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103公斤男子每天吃15顆減肥藥致死 減重名醫遭判刑！

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜/台北即時報導

中醫師劉恩劭未謹慎評估病患狀況，讓一名重達103公斤的陳姓男子每日吃15顆含有麻黃成分的減肥藥，導致陳心肌梗塞身亡，台灣高等法院今依過失致死罪判劉恩劭6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

劉恩劭2013年6月26日提供陳減重療程，但他沒有注意陳體重103公斤，為冠狀動脈硬化心臟病危險因子，服用麻黃應謹慎，且他得知陳服用麻黃出現不良反應，也未持續追蹤並評估是否停藥或減少藥量。

劉恩劭仍持續開立每日15顆含有麻黃成分的減腫三麻黃囊給陳服用；陳同年7月22日服藥後，因麻黃成分使血管發生痙攣，而搭配的減重茶中的咖啡因成分加強了麻黃功效，造成心肌缺血而急性心肌梗塞身亡。

檢方認為劉未注意陳的病況變化而調整用藥，依業務過失致死罪嫌起訴。新北地院一審判劉恩劭6月徒刑，得易科罰金。

案件上訴，劉恩劭否認犯行，供稱他診療、用藥都已經盡注意義務，並沒有過失，且陳是因心因性猝死，並非服用減腫三麻黃囊而死。

高院認為，綜合陳的病歷、相關文獻、醫審會的鑑定意見，認為劉恩劭確實有違醫療常規，而刑法已修正刪除業務過失致死規定，因此改依過失致死罪判刑。

示意圖／ingimage
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心肌梗塞 減重

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