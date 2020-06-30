聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北客運司機急起步 摔傷乘客得賠61萬
台北客運57路線一名王姓司機，前年4月未注意乘客下車狀況就關門起步，導致一名57歲的黃姓乘客重心不穩摔落地面骨折，挨告過失傷害，結果被新北地院判拘役40日，得易科罰金4萬元，民事部分今天也被判與公司共同賠償對方61萬餘元。
黃姓乘客興訟表示，王男當時開車從新北市板橋區民族路往中和區方向行駛，在連城路、中正路口停靠站時，其本應注意乘客上下車情況，卻疏於注意，貿然關閉車門駛離，導致當時還站在車門階梯的他摔落地面。
黃姓乘客主張自己因王男疏忽受有下被挫傷和胸椎壓迫性骨折等傷害，因此提告過失傷害，求償醫療費、交通費、工作損失和精神撫慰金共138萬餘元，同時要求台北客運負起共同賠償的連帶責任；事後，王男因過失傷害被判拘役40日，民事訴訟時也不爭執侵權事實，但與公司都認為求償金額過高。
法院調查，黃姓乘客提出的醫療單據包括心血管疾病的診療，但就醫紀錄無法證明與事故有因果關係，部分請求款項也無單據證明，因此審酌侵權情節和雙方財力狀況後，認為賠償金額應該為61萬5103元。全案可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言