台北客運司機急起步 摔傷乘客得賠61萬

台北客運57路線一名王姓司機，前年4月未注意乘客下車狀況就關門起步，導致一名57歲的黃姓乘客重心不穩摔落地面骨折，挨告過失傷害，結果被新北地院判拘役40日，得易科罰金4萬元，民事部分今天也被判與公司共同賠償對方61萬餘元。

黃姓乘客興訟表示，王男當時開車從新北市板橋區民族路往中和區方向行駛，在連城路、中正路口停靠站時，其本應注意乘客上下車情況，卻疏於注意，貿然關閉車門駛離，導致當時還站在車門階梯的他摔落地面。

黃姓乘客主張自己因王男疏忽受有下被挫傷和胸椎壓迫性骨折等傷害，因此提告過失傷害，求償醫療費、交通費、工作損失和精神撫慰金共138萬餘元，同時要求台北客運負起共同賠償的連帶責任；事後，王男因過失傷害被判拘役40日，民事訴訟時也不爭執侵權事實，但與公司都認為求償金額過高。