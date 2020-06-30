曲棍球案檢察官不受懲戒 職務法庭判決理由曝光！

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。司法院職務法庭今判陳隆翔不受懲戒。

監察院彈劾認為，陳隆翔偵辦曲棍球協會侵占公款案，處分協會秘書長李淑惠緩起訴，卻漏未論斷李淑惠偽造印章、印文、署押，也遺漏相關

侵占、盜用公印文等犯罪事實，導致應該沒收、應該發還彰化縣政府依規定銷燬的物品，發還李淑惠結案，嚴重違反辦案程序規定及檢察官倫理規範，情節重大。

但職務法庭認為，陳隆翔在緩起訴處分書未論述李淑惠偽造署押的罪名，不影響緩起訴書認定的犯罪事實，難認有重大違誤，並無違反辦案程序。

另監察院以陳隆翔漏為論斷李淑惠未繳銷彰化縣立體育場活動組的圓戳章，並用來製發收據，應成立侵占、盜用公印文，認為陳隆翔辦案有嚴重疏漏；職務法庭認為，圓戳章是否屬於公印、李淑惠是否構成侵占罪嫌，此部分屬法律見解的範疇，不得作為懲戒事由。

職務法庭指出，陳隆翔根據證人證述，認為李淑惠是基於行政作業便利，將各校教練提供的選手名冊，委託他人整批刻印，刻製印章當時，主觀上沒有偽造印章的故意，因而未認定李淑惠犯偽造印章罪，沒有違反一般經驗法則或論理法則，難認有違法失職，也沒有違反辦案程序規定。