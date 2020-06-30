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張韶涵合約官司未了！法院今再加碼判她賠409萬

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

藝人張韶涵9年前和青田音樂、福茂唱片解約後，被一狀告上法院要求賠償；一審判張韶涵應賠青田音樂4萬元，高等法院更一審今判張韶涵除原先的4萬元外，應再賠福茂唱片409萬餘元，可上訴。

青田音樂、福茂唱片主張，青田和張韶涵簽約約定要完成10張國語專輯，之後將專輯發行全、經紀權轉由福茂唱片行使，但張韶涵在福茂著手製作第7張專輯時，通知終止合約，應負賠償責任；青田請求賠償804萬元，其中包括預付的演唱酬勞4萬元、福茂請求賠償2665萬餘元。

一審認為張韶涵解約合法，判張韶涵應返還預付的酬勞4萬元，駁回青田、福茂其餘請求；二審則認為，福茂因張韶涵終止合約，損失第7張專輯服裝造型費用63萬元，判張韶涵除4萬元外，需再賠63萬元。

案件上訴，最高法院就青田求償151萬元以及福茂求償606萬元部分發回高院更審，而一、二審判決張韶涵應賠償4萬、63萬元部分已確定。

高院更一審認為，張韶涵終止合約前，福茂唱片已經著手製作第7張專輯，且預計發行專輯，而合約終止後，福茂已經支出詞曲費、製作人費等48萬餘元，另加上林隆璇依前6張專輯累積銷售量計算，福茂可以請求第7張專輯無法發行的損失利益360萬餘元，共計409萬餘元。

張韶涵。圖翻攝自微博
張韶涵。圖翻攝自微博

張韶涵

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