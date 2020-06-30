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買不到停車證 他變造指定路段停車證被訴
台中市民陳姓市民平日將車停在南屯區正心平面停車場，因未能購得4月份的停車證，遂以1200元購得台中市政府公有停車場4月份非指定路段停車證，涉嫌將逾期的3月份正心停車場的停車證，拼接在4月份非指定路段停車證的下方，方便他停車在正心停車場，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪嫌將他起訴。
起訴書指出，陳男（40歲）平日將車停放在台中市南屯區文心二路與大墩路口的正心平面停車場，因未能購得新台幣1200元台中市政府公有停車場今年4月份指定正心平面停車場的停車證。
陳男為節省停車費用，於3月31日下午，以1200元購得台中市政府公有停車場今年4月份非指定路段停車證，將已逾期的3月份指定正心停車場的停車證，拼裝放置在今年4月份非指定停車證的下方，變造完成的停車證放在自家車擋風玻璃上，將車子停在正心停車場。
致台中市停車管理處的管理員，誤以為小客車使用者已事先付費購得今年4月份的指定路段停車證，而未依次按時間開立停車繳費單。至4月20日中午，經該停車處委外廠商發覺有異，通知台中市停車管理處，張姓稽查員同月23日前往稽查，開立停車繳費單並報警處理，查扣變造的停車證。
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