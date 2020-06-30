快訊

評／心臟按摩沒比腳底按摩便宜，但健保給付卻顯廉價

疑感情糾紛…大樓內談判10分鐘 男持刀刺女胸口逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買不到停車證 他變造指定路段停車證被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳姓市民平日將車停在南屯區正心平面停車場，因未能購得4月份的停車證，遂以1200元購得台中市政府公有停車場4月份非指定路段停車證，涉嫌將逾期的3月份正心停車場的停車證，拼接在4月份非指定路段停車證的下方，方便他停車在正心停車場，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪嫌將他起訴。

起訴書指出，陳男（40歲）平日將車停放在台中市南屯區文心二路與大墩路口的正心平面停車場，因未能購得新台幣1200元台中市政府公有停車場今年4月份指定正心平面停車場的停車證。

陳男為節省停車費用，於3月31日下午，以1200元購得台中市政府公有停車場今年4月份非指定路段停車證，將已逾期的3月份指定正心停車場的停車證，拼裝放置在今年4月份非指定停車證的下方，變造完成的停車證放在自家車擋風玻璃上，將車子停在正心停車場。

致台中市停車管理處的管理員，誤以為小客車使用者已事先付費購得今年4月份的指定路段停車證，而未依次按時間開立停車繳費單。至4月20日中午，經該停車處委外廠商發覺有異，通知台中市停車管理處，張姓稽查員同月23日前往稽查，開立停車繳費單並報警處理，查扣變造的停車證。

台中市民陳姓市民平日自小客車停在南屯區正心平面停車場，因未能購得4月份的停車證，涉嫌變造正心停車場的停車證使用，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書罪將他起訴。圖／台中地檢署提供
台中市民陳姓市民平日自小客車停在南屯區正心平面停車場，因未能購得4月份的停車證，涉嫌變造正心停車場的停車證使用，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書罪將他起訴。圖／台中地檢署提供

停車場 台中市 偽造文書

延伸閱讀

獨／雙B男貪小便宜 自製竹市府停車證省7200元停車費挨告

喊價5千 宮廟人蛇收購護照變造落網

宮廟成員涉收購護照供人蛇偷渡 移民署逮6嫌

台東大學機慢車停車證設計徵選 山豬駕駛引起共鳴

相關新聞

1.8萬罰款未繳拍賣房屋後被撤銷 拍定人不服爭訟

基隆市民陳青旭積欠1萬8千元罰單未繳，遭法務部行政執行署宜蘭分署拍賣透天厝。經聲明異議後，行政執行署認為陳確實欠款欠稅，...

曲棍球彈劾案結果出爐！檢察官陳隆翔不受懲戒

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。司...

揚言殺9大學81法學教授全家 男子冒名討債遭起訴

男子陳韋民今年3月間透過電子郵件將「恐嚇信」寄給全國9間大學法學院共81位教授，並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。台北...

是轉型正義還是違憲？ 憲法法庭今辯黨產條例合憲性

台北高等行政法院第四庭、第六庭審理婦聯會等黨產訴訟時，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有牴觸憲法疑義，裁定停止審...

曲棍球案檢察官不受懲戒 職務法庭判決理由曝光！

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。司...

張韶涵合約官司未了！法院今再加碼判她賠409萬

藝人張韶涵9年前和青田音樂、福茂唱片解約後，被一狀告上法院要求賠償；一審判張韶涵應賠青田音樂4萬元，高等法院更一審今判張...

買不到停車證 他變造指定路段停車證被訴

台中市民陳姓市民平日將車停在南屯區正心平面停車場，因未能購得4月份的停車證，遂以1200元購得台中市政府公有停車場4月份...

別僥倖！暑假青少年無照駕駛 新北明起加強取締

根據交通部道安資訊平台數據指出，新北機車事故佔整體交通事故死傷9成，其中又以18至24歲青少年族群佔3成之多，面對暑假到...

質疑洪玉鳳涉貪污案牛步化 台南高分院：依法審理

台南市前議員唐碧娥，今天質疑院檢審理市議員洪玉鳳涉嫌貪汙案程序牛步化，要求速審速結，台南高分院說，法官會依法審理；台南地...

檢察官被彈劾宣判不受懲戒 陳隆翔：證明我是被誣陷

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，司法院職務法庭今天上午宣判「不付懲...

高雄副議長女兒拚立委遭脅「殺全家」 男7通電話恐嚇

高雄市議會副議長陸淑美的女兒黃韻涵，今年1月參選高雄第2選區立委，期間服務處卻接獲多通電話恐嚇「要殺妳們全家人」，檢警獲...

大法官受理黨產條例釋憲 言詞辯論開庭

台北高等行政法院的第四庭、第六庭審理婦聯會等黨產訴訟時，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有抵觸憲法疑義，裁定停止...

熱門新聞

男冒充檢調受邀「榮譽校友」返校演講 台東體中向全校學生道歉

女直播主北市東區車震模仿AV拍片 「外頭看不見」檢方不起訴

台中市東區女子胸部中刀無生命跡象 涉案男子逃逸

疑感情糾紛？大樓內談判10分鐘 男持刀刺女騎車逃逸

女導師被控霸凌全班學生 同事：她很認真但不快樂

惡劣！狼父性侵9歲幼女 4年出獄後竟再犯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。