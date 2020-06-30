別僥倖！暑假青少年無照駕駛 新北明起加強取締

根據交通部道安資訊平台數據指出，新北機車事故佔整體交通事故死傷9成，其中又以18至24歲青少年族群佔3成之多，面對暑假到來，新北市交通局除推動機車事故防治行動方案，也將7、8月設為「機車安全月」，並配合暑期保護青少年的青春專案，加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛，明日起即刻啟動。

交通局交通安全科長林昭賢今在道安會報上指出，新北機車事故佔整體交通事故死傷9成，依年齡及肇事時段分析，18至24歲為機車事故死傷最多族群、事故發生時段多在下午尖峰時段，並以自摔、自撞最多。

新北市警察局大隊長鄭永裕指出，每年6至9月為青少年事故高峰期，據統計，今年1至5月平均每月約400件青少年機車事故發生，且數量有逐漸上收趨勢，無照駕駛取締則有5290件、通報噪音車輛1萬7388件。

其中，又以青少年無照駕駛肇因主要為超速、闖紅燈等違反號誌管制、任意變換車道，以及左轉未依規定等不當駕駛行為佔4成3。

鄭永裕表示，為維護新北青少年及交通安全，將針對暑期7、8月加強各項執法，並提出執勤規畫、監環警聯合稽查、強化車輛保管、要求家長善盡管教責任、科技蒐證及擴大宣導等作法。

執勤規畫將執行熱點分析、熱時聯防、橫向通報及快速打擊。新北各區合計有48處未成年無照駕駛、改裝及噪音車輛易肇事熱點，分布於新莊中正路、五股成泰路、蘆洲環提大道、中永和中正路、板橋環河西路。

交通局長鍾鳴時指出，為加強防制機車事故，訂定7、8月為「機車安全日」，強化教育宣導、落實監理工作、推動機車安全工程設施及專案執法取締等4大方向、19項行動方案。

另外，也針對機車易肇事路段進行車道寬度、路肩工程改善、增設太陽能藍紅警示燈、透過道路CMS及政府機關電子顯示幕，每日公布前1天機車事故資訊、多管道交通安全宣導，以及建議交通部公路總局提高補助機車駕訓班訓練費。

警察局也同步啟動青春專案、增加聯合稽查專案行動，針對青少年無照累犯進行線上行車軌跡分析、熱時通報警網加強稽查，並透過大數據熱點分析，調整勤務規畫。