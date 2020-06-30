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別僥倖！暑假青少年無照駕駛 新北明起加強取締

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導

根據交通部道安資訊平台數據指出，新北機車事故佔整體交通事故死傷9成，其中又以18至24歲青少年族群佔3成之多，面對暑假到來，新北市交通局除推動機車事故防治行動方案，也將7、8月設為「機車安全月」，並配合暑期保護青少年的青春專案，加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛，明日起即刻啟動。

交通局交通安全科長林昭賢今在道安會報上指出，新北機車事故佔整體交通事故死傷9成，依年齡及肇事時段分析，18至24歲為機車事故死傷最多族群、事故發生時段多在下午尖峰時段，並以自摔、自撞最多。

新北市警察局大隊長鄭永裕指出，每年6至9月為青少年事故高峰期，據統計，今年1至5月平均每月約400件青少年機車事故發生，且數量有逐漸上收趨勢，無照駕駛取締則有5290件、通報噪音車輛1萬7388件。

其中，又以青少年無照駕駛肇因主要為超速、闖紅燈等違反號誌管制、任意變換車道，以及左轉未依規定等不當駕駛行為佔4成3。

鄭永裕表示，為維護新北青少年及交通安全，將針對暑期7、8月加強各項執法，並提出執勤規畫、監環警聯合稽查、強化車輛保管、要求家長善盡管教責任、科技蒐證及擴大宣導等作法。

執勤規畫將執行熱點分析、熱時聯防、橫向通報及快速打擊。新北各區合計有48處未成年無照駕駛、改裝及噪音車輛易肇事熱點，分布於新莊中正路、五股成泰路、蘆洲環提大道、中永和中正路、板橋環河西路。

交通局長鍾鳴時指出，為加強防制機車事故，訂定7、8月為「機車安全日」，強化教育宣導、落實監理工作、推動機車安全工程設施及專案執法取締等4大方向、19項行動方案。

另外，也針對機車易肇事路段進行車道寬度、路肩工程改善、增設太陽能藍紅警示燈、透過道路CMS及政府機關電子顯示幕，每日公布前1天機車事故資訊、多管道交通安全宣導，以及建議交通部公路總局提高補助機車駕訓班訓練費。

警察局也同步啟動青春專案、增加聯合稽查專案行動，針對青少年無照累犯進行線上行車軌跡分析、熱時通報警網加強稽查，並透過大數據熱點分析，調整勤務規畫。

對於未成年無照駕駛，除依法舉發扣管機車、通知家長、學校管教，也要求家長應善盡責任，一起來保護青少年及其他用路人的交通安全。

新北市警察局在暑假期間配合青春專案加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛。圖／新北市交通局提供
新北市警察局在暑假期間配合青春專案加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛。圖／新北市交通局提供
新北市警察局在暑假期間配合青春專案加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛。圖／新北市交通局提供
新北市警察局在暑假期間配合青春專案加強取締無照駕駛及改裝噪音車輛。圖／新北市交通局提供

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