拍未成年女友性愛影片還截圖傳IG 男遭判刑
蔡姓男子交往未成年小女友，竟用手機拍下2人性愛過程，甚至截圖上傳至社群Instagram，供特定多數人觀覽。士林地方法院宣判，蔡犯拍攝少年性交電子訊號罪，判處1年2月徒刑，截圖傳上網則判4月徒刑，可易科罰金12萬元。
法官審酌，蔡明知少女未滿18歲，竟在交往期間，拍攝自己和少女性行為電子訊號，甚至透過網路社群平台分享性愛影片截圖，供特定多數人觀覽，缺乏保護兒童及少年正常成長權益意識，助長偏差觀念，危害社會善良風俗，考量蔡犯後坦承犯行，但尚未和解，依法判刑。
蔡姓男子犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，判處1年2月徒刑，犯以網際網路方法供人觀覽少年為性交行為之電子訊號罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。全案可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言