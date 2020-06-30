闖校園摘5顆百香果再偷8千元 竊盜累犯加重判拘役60天
潘姓男子趁假日時闖入花蓮南區一間國小，偷摘校內食農教育課程種植的5顆百香果，吃個精光，又闖入教室竊取8千多元現金，花用殆盡。花蓮地方法院審結，因潘男為累犯，偷取百果香部分判處拘役10日，竊取現金部分55日，應執行60日，如易科罰金以1仟元折算1日，全案可上訴。
潘姓男子今年1月4日周六下午，闖入南區一間國小，見該校食農教育社團管理的百香果園無人看管，偷摘5顆百香果，在校內幼兒園遊樂場吃完後，又到處閒逛，見幼兒園某班教室門窗沒有上鎖，進入教室內翻箱倒櫃，偷走辦公桌內一只有8472元現金的夾鍊袋後離去，並將贓款花光。
後來學校發現失竊，報警並調出校內監視器畫面，警方循線查出有竊盜前科的潘姓男子涉有重嫌。
花蓮地方法院簡易庭法官認為，潘男前因竊盜案入監服刑，出獄還不滿5年，再闖入校園犯下兩件竊盜案，均為累犯，因此加重其刑。
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