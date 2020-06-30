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1.8萬罰款未繳拍賣房屋後被撤銷 拍定人不服爭訟
基隆市民陳青旭積欠1萬8千元罰單未繳，遭法務部行政執行署宜蘭分署拍賣透天厝。經聲明異議後，行政執行署認為陳確實欠款欠稅，但宜蘭分署所做查封及測量筆錄不周延，決定撤銷拍定程序。林姓拍定人聲請停止執行，台北高等行政法院今駁回，可抗告。
陳青旭不服房屋被法拍聲明異議，行政執行署調查後認為陳確實有多次欠繳稅、罰鍰紀錄，宜蘭分署合法送達通知，依法執行陳名下財產並無違誤；但宜蘭分署所做查封筆錄、測量筆錄確有不周延之處，且拍賣公告記載標的物似有滅失不存在的狀況。
宜蘭分署撤銷拍定程序，並以原處分通知林姓拍定人及基隆市地政事務所，撤銷囑託塗銷該不動產的查封登記及撤銷林的所有權移轉登記，並回復宜蘭分署囑託辦理該不動產的查封登記。拍定撤銷後，全案回到拍定前的狀態。
林不服聲請停止執行原處分。法院認為，林在今年5月29日已向行政執行署提起訴願，目前尚在訴願程序中，卻未依法向訴願機關申請停止執行，也未釋明其有何情況緊急而非即時由法院處理即難以救濟的情形，難認有逕向行政法院聲請停止執行的必要。
法院表示，林主張原處分若執行，該不動產將回復為原所有權人所有，林取得該不動產所有權即遭侵害，其損失難以計算等語，縱然屬實，然此屬財產上損害，依社會一般通念，得以金錢賠償回復，自非屬難以回復的損害，因此駁回聲請。
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